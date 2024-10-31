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Çin'den BM'ye Küresel Güney İçin Temsil Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, BM'nin Küresel Güney'in sesini arttırması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:46
Çin'den BM'ye Küresel Güney İçin Temsil Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı'ndan BM'ye Çağrı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Birleşmiş Milletler'in (BM), küresel yönetimde reform yapması gerektiğini ifade etti. Küresel Güney olarak tanımlanan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sesinin yükseltilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kalkınma Faydalarında Eşitlik

Vang Yi, ülkesini ziyaret eden BM Genel Kurulu Başkanı Philemon Yang ile yaptığı görüşmede, kalkınma faydalarının adil bir şekilde dağıtılması için, BM'nin bu ülkelerin temsilini artırma konusundaki tarihi sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Çatışmalar Yerine Diyalog

Bakan Vang, çok taraflılığın artırılmasını ve tek taraflılık ile hegemonyaya karşı durulmasını ümit ettiklerini belirtti. Çatışma ve zorlamaların yerine diyaloğun, istişarelerin ve kazan-kazan yönetimlerinin benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

BM ile İşbirliği

Vang, Çin'in küresel yönetim reformu için BM ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Yang'dan Çin'e Teşekkür

BM Genel Kurulu Başkanı Yang, Çin'in çok taraflılığa olan bağlılığını ve anlaşmazlıkların diyalogla çözümünü destekleme konusundaki tutumunu takdir etti. Yang, ayrıca Çin'in gelişmekte olan ülkelere sağladığı desteği olumlu buluyor.

Çin'in Rolü

Yang, Çin'in sürdürülebilir kalkınma, küresel mali sistem reformları, yapay zeka yönetimi ve gençler arası iletişim gibi alanlarda oynayacağı vazgeçilmez role dikkat çekti. Hatırlatmak gerekirse, Philemon Yang, haziran ayında BM'nin 79. Genel Kurul başkanlığına seçilmişti.

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