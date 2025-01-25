Çin'den Filipinler'e Gözaltı Tepkisi: Casusluk Suçlaması

Çin, Gözaltılara Sert Tepki Gösterdi

Çin, Filipinler'in bir Çin vatandaşını 'casusluk' şüphesiyle gözaltına almasına karşı güçlü bir tepki gösterdi. Pekin'in Manila Büyükelçiliği, bu duruma yönelik yaptığı açıklamada, söz konusu gözaltının temelsiz bir baskı olduğunu belirtti.

Açıklama ve Talepler

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Çin hükümetinin vatandaşının 'casusluk faaliyetleri' iddiasıyla gözaltına alınmasını protesto ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Bu suçlamalar tamamen asılsız ve bir iftiradır" ifadesi kullanılarak, gözaltına alınan kişinin haklarının korunması talep edildi.

Ayrıca, Filipinler hükümetine, kararlarını gerçeklere dayandırması ve suçluluk varsayımında bulunmaması gerektiği yönünde çağrıda bulunuldu. Konsolosluk ziyaretlerinin derhal gerçekleştirilmesi gerektiği de ifade edildi.

Filipinler Basınında Yer Alan Bilgiler

Filipinler basınında 20 Ocak'ta yayımlanan haberlerde, bir Çin vatandaşı hakkında 'casusluk faaliyetlerinde' bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındığı ve askeri tesislerde kullanılması muhtemel casusluk ekipmanlarının ele geçirildiği bilgisi yer aldı.