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Çin'den Grönland Meselesine BM Şartı Vurgusu

Çin, Trump'ın Grönland üzerindeki mülkiyet iddialarının BM Şartı'na uygun olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:47
Çin'den Grönland Meselesine BM Şartı Vurgusu

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı Grönland bölgesi üzerindeki mülkiyet ve kontrol iddialarının BM Şartı'na uygun biçimde ele alınması gerektiğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin’de gerçekleştirilen basın toplantısında, Trump'ın Grönland konusundaki söylemleriyle Arktik bölgesi üzerindeki işbirlikleri ve mücadeleler hakkında açıklamalarda bulundu. Sözcü Guo, “Çin, bu tür meselelerde daima Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine uygun hareket edilmesi gerektiğine inanıyor.” ifadesini kullandı.

Guo, ayrıca Çin'in Arktik işbirliğinin önemli bir paydaşı olduğunu, faaliyetlerinde karşılıklı saygı, kazan-kazan işbirliği ve sürdürülebilirlik ilkelerini izlediğini, barış ve istikrarın korunması ile sürdürülebilir kalkınmayı desteklediğini vurguladı.

Trump, 23 Aralık 2024'te yaptığı bir paylaşımda, Grönland’ın Amerika'nın kontrolünde olması gerektiğini ve bu durumun “mutlak zorunluluk” olduğunu savunmuştu. Trump'a göre, Amerika'nın Grönland’a sahip olması “özgür dünyayı savunmak” için elzem.

Bu açıklamalar, Grönlandlı yetkililer ve öteki birçok kesimden tepki aldı. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, “Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz.” şeklinde yanıt verdi.

Danimarka Krallığı'na bağlı olan Grönland, yaklaşık 2900 kilometre mesafede yer almaktadır. Bu durum, bölgenin stratejik önemi ve jeopolitik gerilimler hakkında önemli tartışmalara yol açıyor.

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