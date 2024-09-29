DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.248.240,94 -0,26%

Çin'den Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümüne Tepki: Gerilimi Düşürme Çağrısı

Çin, Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümünden sonra gerilimi düşürme çağrısında bulundu ve Lübnan'daki durumu yakından izlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 14:00
Çin'den Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümüne Tepki: Gerilimi Düşürme Çağrısı

Çin'den Gerilimi Düşürme Çağrısı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, Lübnan'da İsrail hava saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından Çin, tüm taraflara gerilimi azaltma çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından Açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı, yapılan yazılı bir açıklamada, Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden her türlü eyleme karşı olduklarını vurgulayarak, "Tüm tarafları, özellikle İsrail'i, çatışmanın tırmanmasını önlemek için derhal gerilimi düşürecek adımlar atmaya çağırıyoruz," ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Vurgusu

Ayrıca, açıklamada İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin, Gazze'deki çatışmaların da etkisiyle arttığına dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının acil olarak uygulanması gerektiği vurgulandı.

Çin Büyükelçiliğinden Seyahat Uyarısı

Çin'in Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki güvenlik durumunun "vahim" olduğu belirtilerek, vatandaşlarına seyahat etmemeleri ve mevcutta bulunanların derhal ayrılmaları tavsiyesinde bulundu. Açıklamaya göre, ülkede kalmayı sürdürenler, güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalabilir.

Nasıral Khalili’nin Ölümüne Yanıt

Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut’a düzenlenen hava saldırılarında öldüğü açıklandı. Buna karşılık olarak, Hizbullah, roket ve füze saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılarda henüz büyük bir hasar bildirilmediği kaydediliyor.

Ülkede Yerinden Olma Olayları

İsrail'in 23 Eylül'den bu yana sürdürdüğü hava saldırıları nedeniyle Lübnan'da yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye göç edenlerin yanı sıra Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polatlı'da Komşu Cinayeti: Bir Kadın Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı
2
Nepal'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 148 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Kahramanmaraş'ta Boğulma Olayı
4
Milli Yol Partisi'nden İsrail Saldırılarına Protesto
5
Adana'da Diş Hekimine Saldırı: Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı
6
Samsun Limanı'na Gelen Astoria Grande Kruvaziyeri
7
İsrail Saldırısında Hizbullah Üyeleri Hayatını Kaybetti

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek