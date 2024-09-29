Çin'den Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümüne Tepki: Gerilimi Düşürme Çağrısı

Çin'den Gerilimi Düşürme Çağrısı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, Lübnan'da İsrail hava saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından Çin, tüm taraflara gerilimi azaltma çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından Açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı, yapılan yazılı bir açıklamada, Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden her türlü eyleme karşı olduklarını vurgulayarak, "Tüm tarafları, özellikle İsrail'i, çatışmanın tırmanmasını önlemek için derhal gerilimi düşürecek adımlar atmaya çağırıyoruz," ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Vurgusu

Ayrıca, açıklamada İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin, Gazze'deki çatışmaların da etkisiyle arttığına dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının acil olarak uygulanması gerektiği vurgulandı.

Çin Büyükelçiliğinden Seyahat Uyarısı

Çin'in Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki güvenlik durumunun "vahim" olduğu belirtilerek, vatandaşlarına seyahat etmemeleri ve mevcutta bulunanların derhal ayrılmaları tavsiyesinde bulundu. Açıklamaya göre, ülkede kalmayı sürdürenler, güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalabilir.

Nasıral Khalili’nin Ölümüne Yanıt

Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut’a düzenlenen hava saldırılarında öldüğü açıklandı. Buna karşılık olarak, Hizbullah, roket ve füze saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılarda henüz büyük bir hasar bildirilmediği kaydediliyor.

Ülkede Yerinden Olma Olayları

İsrail'in 23 Eylül'den bu yana sürdürdüğü hava saldırıları nedeniyle Lübnan'da yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye göç edenlerin yanı sıra Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.