Çin'den İran-Pakistan gerilimine müdahale: Taraflara itidal çağrısı yapıldı!

İran’ın Pakistan’ın Belucistan bölgesine hava saldırısı düzenlemesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim artarken, Çin sakin olmaları için çağrıda bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin’deki rutin basın toplantısında, tarafların gerilimi tırmandıracak eylemlerden uzak durmalarını istedi.

Çin'den İran-Pakistan gerilimine müdahale: Taraflara itidal çağrısı yapıldı!
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İran’ın Pakistan’ın Belucistan eyaletine yönelik hava saldırıları, iki komşu ülke arasında gerilimi tırmandırdı. Çin, saldırıların ardından iki ülkeye itidal çağrısında bulunurken, Pakistan, İran’ı egemenliğini ihlal etmekle suçladı. Saldırılarda çocukların zarar gördüğü bilgisi de paylaşıldı.

İRAN İKİ ÜLKEYİ KARŞIT DURUMA DÜŞÜRDÜ

“İtidal, gerilimi artıracak eylemlerden kaçınma ve bölgesel barış ve istikrarı koruma çağrısı yapıyoruz.” diyen Sözcü Mao, İran’ın Pakistan’ın Belucistan bölgesine yaptığı hava saldırılarının, Çin’in de dahil olduğu ŞİÖ üyesi iki ülkeyi karşıt duruma düşürdüğünü belirtti.

İRAN SALDIRISINDA PAKİSTANLI 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İran’ın Belucistan’ın Panjgur bölgesine yaptığı saldırı sonucu 2 çocuk öldü, 3 kız çocuk yaralandı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Pakistan’ın egemenliğine bu şekilde saldırılmasının asla kabul edilmeyeceğini ve bunun ciddi yansımaları olabileceğini vurguladı.

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