DOLAR
34,09 -0,08%
EURO
37,93 0,04%
ALTIN
2.819,5 -0,17%
BITCOIN
2.030.340,32 0,89%

Çin'den İsrail'e Filistin'deki Yasa Dışı Varlığa Son Verme Çağrısı

Çin, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgaline son vermesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:49
Çin'den İsrail'e Filistin'deki Yasa Dışı Varlığa Son Verme Çağrısı

Çin'den Hayati Bir Çağrı

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail'in Filistin topraklarındaki devam eden işgalinin Orta Doğu barışını tehdit ettiğini belirterek, İsrail'e yasa dışı mevcudiyetine son verme çağrısında bulundu.

İşgalin Sonlandırılması Gerek

Fu Cong, Filistin'in BM Genel Kurulu'na sunduğu karar tasarısı için düzenlenen acil oturumda yaptığı konuşmada, işgal altında yaşayan Filistin halkının çektikleri acıları ve bağımsızlık hayallerinin giderek zorlaştığını vurguladı. "İsrail'e, uluslararası toplumdan yükselen bu güçlü sese kulak vererek işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığına son verme çağrısında bulunuyoruz," dedi.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Fu, Uluslararası Adalet Divanı’nın 19 Temmuz'da yayımladığı tavsiye kararını hatırlatarak, İsrail'in Filistin topraklarındaki varlığının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti. "İşgali sonlandırmak, İsrail için bir seçenek değil, bir yasal yükümlülüktür," diye ekledi.

Tarihi An

Filistin'in, BM Genel Kurulu’nda oylanan haklarının ardından sunduğu bu ilk karar tasarısını "tarihi bir an" olarak nitelendiren Fu, Çin'in tasarı lehine oy kullanacağını belirtti. "İşgali sonlandırmak, Filistin'e yönelik tarihsel haksızlıkları sona erdirecek ve kalıcı bir barış için zemin oluşturacaktır," ifadesini kullandı.

İki Devletli Çözüm

Fu, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, Filistin halkının ulusal hakkı olduğunu vurguladı. Yasa dışı işgalin bu halkı kendi kaderini tayin etme hakkından mahrum bıraktığını belirterek, "İki devletli çözüm, bu sorunun çözümünde tek geçerli yoldur," dedi. Ayrıca, uluslararası topluma, Güvenlik Konseyi ve genel kurulun ilgili kararlarının uygulanması için İsrail'den talepte bulunma çağrısında bulundu.

Uluslararası Barış Konferansı Çağrısı

Çinli temsilci Fu, iki devletli çözümün uygulanabilmesi için geniş katılımlı ve etkin bir uluslararası barış konferansının toplanması gerektiğini yineledi.

İLGİLİ HABERLER

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
2
Sivas'ta Yangın Felaketi: Ev ve Hayvan Barınakları Zarar Gördü
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pastanede Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
4
İngiliz Askerleri Kosova'ya Tatbikat İçin Ulaştı
5
İkinci Nesil Starlink Uyduları Daha Güçlü Elektromanyetik Radyasyon Yaydığı Belirlendi
6
Adana'da Öğrenci Yurdunun Güvenlik Görevlisi Cinayeti Davası Devam Ediyor

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor