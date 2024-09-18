Çin'den İsrail'e Filistin'deki Yasa Dışı Varlığa Son Verme Çağrısı

Çin'den Hayati Bir Çağrı

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail'in Filistin topraklarındaki devam eden işgalinin Orta Doğu barışını tehdit ettiğini belirterek, İsrail'e yasa dışı mevcudiyetine son verme çağrısında bulundu.

İşgalin Sonlandırılması Gerek

Fu Cong, Filistin'in BM Genel Kurulu'na sunduğu karar tasarısı için düzenlenen acil oturumda yaptığı konuşmada, işgal altında yaşayan Filistin halkının çektikleri acıları ve bağımsızlık hayallerinin giderek zorlaştığını vurguladı. "İsrail'e, uluslararası toplumdan yükselen bu güçlü sese kulak vererek işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığına son verme çağrısında bulunuyoruz," dedi.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Fu, Uluslararası Adalet Divanı’nın 19 Temmuz'da yayımladığı tavsiye kararını hatırlatarak, İsrail'in Filistin topraklarındaki varlığının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti. "İşgali sonlandırmak, İsrail için bir seçenek değil, bir yasal yükümlülüktür," diye ekledi.

Tarihi An

Filistin'in, BM Genel Kurulu’nda oylanan haklarının ardından sunduğu bu ilk karar tasarısını "tarihi bir an" olarak nitelendiren Fu, Çin'in tasarı lehine oy kullanacağını belirtti. "İşgali sonlandırmak, Filistin'e yönelik tarihsel haksızlıkları sona erdirecek ve kalıcı bir barış için zemin oluşturacaktır," ifadesini kullandı.

İki Devletli Çözüm

Fu, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, Filistin halkının ulusal hakkı olduğunu vurguladı. Yasa dışı işgalin bu halkı kendi kaderini tayin etme hakkından mahrum bıraktığını belirterek, "İki devletli çözüm, bu sorunun çözümünde tek geçerli yoldur," dedi. Ayrıca, uluslararası topluma, Güvenlik Konseyi ve genel kurulun ilgili kararlarının uygulanması için İsrail'den talepte bulunma çağrısında bulundu.

Uluslararası Barış Konferansı Çağrısı

Çinli temsilci Fu, iki devletli çözümün uygulanabilmesi için geniş katılımlı ve etkin bir uluslararası barış konferansının toplanması gerektiğini yineledi.