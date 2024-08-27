Çin'den Kanada'nın Yeni Gümrük Tarifelerine Sert Tepki

Çin, Kanada'nın Gümrük Tarifelerine Karşı Çıktı

Pekin yönetimi, Kanada hükümetinin Çin menşeli elektrikli araçlar ile çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük tarifeleri uygulamasını sert bir şekilde eleştirdi.

Dünya Ticaret Örgütü Kurallarına Aykırı İddiası

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada’nın uygulamaya koyduğu tarife artışlarının ve diğer kısıtlayıcı önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Kanada, serbest ticaret ve DTÖ ilkelerine dayalı çok taraflı bir ticaret sistemini savunduğunu iddia etmesine rağmen, bu kuralları açıkça ihlal etmektedir" denildi.

Ticari Korumacılık Eleştirisi

Açıklamada, Kanada'nın bu hareketinin, "tipik ticari korumacılık örneği" olduğu belirtilerek,

Küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit ettiği,

Küresel ekonomik sistem ve ticari kuralları zayıflattığı,

Çin ile Kanada arasındaki ekonomik ilişkileri olumsuz etkilediği vurgulandı.

Çin, Haklarını Koruyacak

Bu durumun, hem iki ülke şirketlerinin çıkarlarına, hem de Kanadalı tüketicilerin refahına zarar vereceği iddia edildi.

Çin tarafı, kendi şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak amacıyla gerekli tüm tedbirleri alacağını duyurdu. Kanada hükümetinin, "yanlış pratiklerini derhal düzeltmesi" çağrısında bulunuldu.

Kanada’nın Gümrük Tarifeleri

Başbakan Justin Trudeau liderliğindeki Kanada hükümeti, 1 Ekim itibarıyla Çin’den ithal elektrikli araçlara %100, alüminyum ve çelik ürünlerine ise 15 Ekim itibarıyla %25 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Bu düzenleme ile Kanada, söz konusu ürünlerde ABD ile aynı oranlarda gümrük tarifeleri belirlemiş oldu.