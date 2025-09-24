Çin'den Kanada'ya: Ticari Gerilimi Bitirme Çağrısı

Çin'den Kanada'ya ticari gerilimi sonlandırma çağrısı

Çin, ABD'nin tarife artışlarının küresel ticarette yarattığı dengesizliklerin gölgesinde Kanada'ya aralarındaki ticari gerilimleri azaltma ve yapıcı, istikrarlı ilişkiler kurma çağrısında bulundu.

Görüşme ve verilen mesaj

Çin Devlet Konseyi'nin açıklamasına göre, Başbakan Li Çiang, New York'ta düzenlenen 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri marjında Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi. Li görüşmede, "Umarız Kanada, Çin'e dair doğru bir algıyı benimser ve iki ülke, birinin temel çıkarlarına ve kaygılarına saygı duyarak işbirliğini geliştirecek siyasi temeli güçlendirir." dedi.

Li, ayrıca uluslararası toplumun tek taraflılık ve korumacılıkla, ticaret kısıtlamalarındaki artışın yarattığı zorluklarla mücadele etmek için dayanışmayı güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Tarife tartışmaları ve Kanada'nın yaklaşımı

Görüşmenin ardından konuşan Mark Carney, Li ile "yapıcı tartışmalar" yürüttüklerini belirtti. Carney, tarife sorusuna karşılık olarak "ABD ile tarifeler konusunda aynı doğrultuda attığımız bazı adımlar oldu. Burada özellikle çelik sektörüne dikkati çekmek gerekir, burada benimsediğimiz yaklaşım açık, Başbakanla (Li) ve Çinli muhataplarımızla bu konuyu ve sebeplerini tartıştık." ifadelerini kullandı.

Carney ayrıca toplantıda tarım ve deniz ürünleri ile elektrikli araçların da ele alındığını aktardı.

Çin-Kanada ticari gerilimlerinin seyri

Kanada hükümeti, 2024 yılında ABD'nin adımını izleyerek Çin'den ithal elektrikli araçlara yüzde 100, alüminyum ve çelik ürünlerine ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulamıştı. Pekin, bu tarife artışlarının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu savunarak Kanada aleyhine şikayette bulunmuş ve ayrıca Kanada'ya karşı "ayrımcılık" soruşturması başlatmıştı.

Çin, ilk kez gümrük tarifelerinin artırılması nedeniyle bir ülke hakkında "ayrımcılık" gerekçesiyle soruşturma başlatmış; buna karşılık Kanada'dan ithal kolza yağı, yağ küspesi ve fıstık ürünlerine ek yüzde 100, deniz ürünleri ve domuz etine ise ek yüzde 25 gümrük vergisi uygulamıştı.

Büyük resim

Çin ve Kanada, ABD ile süregelen tarife müzakerelerini sürdürürken, Washington yönetimiyle yaşanan gerilimler iki ülke arasındaki ticaret sorunlarının çözümüne yönelik inisiyatif alma baskısını artırıyor. Her iki ülke de, Trump döneminde tarifelerin ilk hedefleri arasında yer almıştı.

Önemli not: Haberde geçen tüm kişi isimleri, tarihler ve oranlar haberde belirtildiği biçimde korunmuştur.