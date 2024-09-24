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Çin'den Lübnan Geriliminde Uluslararası Topluma Çağrı

Çin, Orta Doğu'daki Lübnan gerilimlerini azaltmak için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 18:31
Çin'den Lübnan Geriliminde Uluslararası Topluma Çağrı

Çin'in Gerilimi Düşürme Çağrısı

Orta Doğu'da İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının artması ile birlikte Çin, uluslararası toplumu bölgedeki gerilimi düşürmek için harekete geçmeye davet etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Açıklamalarda Bulundu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, 23 Eylül'den itibaren yaşanan askeri operasyonların neden olduğu insan kayıplarına dair derin üzüntü duyduklarını belirtti. Lin, "Lübnan'ın egemenliğinin ihlaline karşıyız ve sivil halka zarar veren her davranışı kınıyoruz. Tüm tarafları derhal gerilimi azaltacak önlemler almaya çağırıyoruz," dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Rolü

Lin, AA muhabirinin, Lübnan'a yönelik saldırıların bölgedeki çatışmaları yayabileceği endişeleri üzerine sorduğu, Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bu konuda harekete geçirecek bir adım atıp atmayacağına, "Bölgedeki barış ve istikrar için tüm taraflarla birlikte çalışmaya ve elimizden gelen her türlü çabayı sergilemeye hazırız," yanıtını verdi.

Uluslararası Çabaların Önemi

Lin, Orta Doğu'daki durumun ciddiyetinin artmasıyla birlikte uluslararası toplumun gerilimleri azaltma çabalarının önemini vurguladı. Ayrıca, "Durum ne olursa olsun, Çin her zaman adaletin ve Orta Doğu'da barış ile istikrarın yanındadır," şeklinde konuştu.

İsrail'in Saldırıları

İsrail ordusu, 23 Eylül sabahından itibaren Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar sonucunda Lübnan Sağlık Bakanlığı, 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ülkede Güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine büyük bir göç yaşanırken, İçişleri Bakanlığı, saldırılar nedeniyle yerinden edilen vatandaşların barınması için okulların açıldığını duyurdu.

İsrail'deki Panik ve Yaralılar

İsrail'in Hayfa bölgesindeki Rambam Hastanesi, 22-23 Eylül tarihlerinde Lübnan'dan atılan roketler sonucu hastaneye 11 hafif yaralı başvurduğunu açıkladı. Ayrıca, Nehariye kentinde de 9 kişinin hafif yaralandığı belirtilirken, Aşağı Celile'deki panik nedeniyle bir kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

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