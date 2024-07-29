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Çin'den Maduro'ya Tebrik Mesajı

Çin, Maduro'yu Venezuela'daki devlet başkanlığı seçiminde kazandığı için tebrik etti ve ikili ilişkilerin güçlenmesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:05
Çin'den Maduro'ya Tebrik Mesajı

Çin, Maduro'yu Tebrik Etti

Çin, Venezuela'daki devlet başkanı seçimini kazanarak 3. kez görevine gelen Nicolas Maduro'yu tebrik etti. China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İkili İlişkiler Vurgusu

Lin, yaptığı açıklamada, Çin ve Venezuela’nın iki iyi dost ve karşılıklı destekleyen ortaklar olduğunu belirtti. Maduro'yu yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla kutlarken, ikili ilişkilerin ve stratejik partnerliğin daha da geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Seçim Sonuçları ve Tepkiler

Venezuela Seçim Konseyi, Maduro'nun oyların %51,20'sini alarak seçimi kazandığını açıkladı. Diğer yandan, muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ifade etti.

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