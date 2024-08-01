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Çin'den Orta Doğu'da Gerilim Azaltma Çağrısı

Çin, Orta Doğu'da istikrar için çalışma kararlılığını vurguladı ve ilgili taraflarla işbirliğine açık olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:21
Çin'den Orta Doğu'da Gerilim Azaltma Çağrısı

Çin'in Orta Doğu Üzerine İstikrar Vurgusu

Çin, Orta Doğu'daki gerilimin azaltılmasına yönelik önemli bir çağrı yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bölgede uzun vadeli istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Hamas Liderine Yönelik Suikastın Sonrası

Global Times'ın haberine göre, Lin Cien, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın ardından yaptığı açıklamalarda, bu tür olayların bölgedeki gerilimi artırabileceğine dikkat çekti.

Barış ve Uzlaşma Çağrısı

Lin, Filistinli grupları bir araya getirme çabaları hakkında da konuştu. Ülkesi, Filistin'deki iç uzlaşmanın sağlanmasını destekleyerek, Orta Doğu'daki barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Uluslararası Toplumun Rolü

Uluslararası topluma düşen görevi hatırlatan Lin, Orta Doğu'daki mevcut durumun ciddiyetinin farkında olunması gerektiğini vurgulayarak, çatışmaların azaltılması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Heniyye'nin Suikastı ve Son Gelişmeler

Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'dayken suikasta uğradı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Heniyye'nin konutuna saldırı düzenlendiğini bildirdi. Hem Hamas hem de İran, suikastın arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürdü, fakat İsrailli yetkililerden konuya dair bir yanıt gelmedi.

Heniyye, daha önce Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.

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