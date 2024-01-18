Çin'den Ortadoğu'daki gerilimi azaltma çabası: İran ile Pakistan arasında yapıcı rol üstlenmeyi teklif etti

Çin'in Karaçi Başkonsolosluğunu yapan Yang Yundong, Pakistan ve İran arasındaki gerilimin azaltılması konusunda ülkesinin olumlu katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Çin'den Ortadoğu'daki gerilimi azaltma çabası: İran ile Pakistan arasında yapıcı rol üstlenmeyi teklif etti
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Yang, Geo News kanalına yaptığı açıklamada, Pakistan ve İran'ın bölgesel ve İslami anlamda iki önemli ülke olduğunu belirterek, Pekin hükümetinin İslamabad ile Tahran arasındaki sorunların diyalog ve diğer barışçıl yöntemlerle aşılabileceğine inandığını söyledi. Yang, Pakistan ve İran arasındaki gerilimi azaltmak için ülkesinin olumlu bir katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, bu sabah, İran'ın Sistan-Beluçistan bölgesinde "teröristlerin gizlendiği noktalara" karşı çok hassas ve özel olarak planlanmış bir dizi askeri operasyon düzenlediğini duyurdu.

İRAN, PAKİSTAN'DA 'CEYŞU'L ADL' ÖRGÜT KAMPINA SALDIRDI

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Pakistan'da bulunan Ceyşu'l Adl örgütüne ait kamplara füze ve insansız hava araçları saldırısı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, 16 Ocak'ta sınır bölgesindeki Belucistan eyaletinin Panjgur ilçesine hava harekatı yaptığını ve bu saldırıda 2 çocuğun öldüğünü, 3 kız çocuğunun da yaralandığını duyurmuştu. Pakistan, dün, Tahran Büyükelçisini geri çağırdığını ve İran'da bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisinin de bir müddet dönmemesi gerektiğini Tahran'a iletti.

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