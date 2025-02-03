Çin'den Panama Kanalı Açıklaması: İddialar Asılsız

Çin: Panama Kanalı İddiaları Asılsız

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya attığı, Çin'in Panama Kanalı'nı yönettiği iddialarının "tamamen asılsız" olduğunu ifade etti. Fu, bu açıklamaları, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığının bu ay Çin'e geçmesi dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında gerçekleştirdi.

Fu Cong’dan Açıklamalar

Toplantı sırasında gazetecilerin ABD-Çin ilişkileriyle ilgili sorularını yanıtlayan Fu, Trump'ın Panama Kanalı'nı yönetme iddialarına cevap vererek, "Çin’in Panama Kanalı’nın yönetimine ve işletimine katılmadığını ve kanal işlerine hiçbir zaman karışmadığını vurgulayayım. Çin, Panama'nın kanal üzerindeki egemenliğine saygı duyuyor ve kanalı kalıcı, tarafsız uluslararası bir geçit olarak tanıyor," dedi.

Tarife Yüksekliğine Tepki

Trump yönetiminin Çin'e yönelik %10 ek gümrük vergisi getirmesiyle ilgili beyanlarına da değinen Fu, "Bu haksız artışa kesinlikle karşıyız ve bunun Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ettiğine inanıyoruz," dedi. Fu, ABD'nin koyduğu yeni tarifelere karşı DTÖ'ye başvuruda bulunacaklarını bildirirken, Çin’in misilleme önlemleri alma zorunluluğunu da vurguladı.

Çin'in Çok Taraflılık Vurgusu

Toplantıda, şubat ayında BMGK dönem başkanlıkları sırasında çok taraflılık ve küresel yönetişimi reforme etme teması altında yapılacak yüksek düzeyli toplantıya ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Fu, "Dünya çok çalkantılı bir döneme girerken, bu toplantıdaki açık tartışmalar, ülkeleri BM'nin kuruluş amaçlarını yeniden gözden geçirmeye ve çok taraflılığa olan bağlılıklarını yeniden teyit etmeye teşvik etmeyi amaçlıyor," dedi.

Orta Doğu ve Afrika’daki Durumlar

Filistin sorunu, Gazze, Suriye ve Yemen’deki gelişmelerin de BMGK'nın gündeminde öncelikli olmaya devam edeceğini belirten Fu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Sudan başta olmak üzere Afrika'daki gelişmeleri de yakından izleyeceklerini kaydetti.