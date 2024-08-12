Çin'den Rusya ve Ukrayna'ya Gerilimi Düşürme Çağrısı

Çin, Kursk'taki Çatışmalara Dikkat Çekti

Çin, Rusya ve Ukrayna arasında süregelen çatışmalarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı, iki tarafı da "gerilimi düşürmeye" davet etti.

Kursk Bölgesindeki Olaylar

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta, Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik başlattığı saldırıdan sonra, iki ülke ordusu arasında çatışmalar başlamış durumda. Bu çatışmaların 7 gün boyunca devam ettiği bildiriliyor.

Durum ve Etkileri

Bölgedeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumu ilan edildiği belirtilirken, 76 binden fazla kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Ayrıca, Rusya Sağlık Bakanlığı, saldırılar sonucu 69 kişinin yaralandığını açıklamıştır.

Açıklamada, iki tarafın "saldırı alanını genişletmemek" ve "çatışmaları tırmandırmamak" için iş birliği yapmaları gerektiği vurgulandı. Çin, bölgedeki krizin çözümü için önerilerini sürdürmeye niyetli olduğunu belirtti.