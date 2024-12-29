Çin'den Scarborough Sığlığı'nda Askeri Tatbikat

Çin, Scarborough Sığı'nda Askeri Manevra Düzenledi

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresinde askeri tatbikat yaptığını duyurdu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığı, bölgedeki deniz ve hava kuvvetlerinin katılımıyla "muharebe hazırlık devriyesi" gerçekleştirdiğini belirtti.

Devriye Faaliyetinin Amaçları

Açıklamada, devriye faaliyetinin, Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü bu sığlık çevresindeki sularda ve hava sahasında kontrolü güçlendirmek amacıyla icra edildiği ifade edildi.

Scarborough Sığı'nın Konumu

Üçgen biçiminde bir deniz bendi olan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafededir. Filipinler'in "Panatag", Çin'in ise "Huangyan" adını verdiği bu sığlık, iki ülke arasında çatışan egemenlik iddialarını sergilediği bölge olma özelliğini taşımaktadır.

Geçmişteki Gerilimler

Bölgede 2012'de, Filipinler Sahil Güvenliği'nin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliği'nin müdahalesiyle gerilime dönüştü. Bu sürtüşmelerin ardından Çin, resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bölge ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmasıyla birlikte egemenlik ihtilaflarının odağı haline geldi. İlk kez 1947'de yayımlanan haritayla Çin, bu denizin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulundu. Bölgede yer altı kaynakları açısından zengin bulunması, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkelerin de hak iddia etmesine neden oldu.

Çin, bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa ederken, askeri ve sivil gemi filolarıyla varlık göstermekte, bu durum hem bölge ülkelerinin hem de ABD'nin tepkisini çekmektedir. 2016'da Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler'in başvurusu üzerine, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmiştir.