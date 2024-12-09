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Çin'den Suriye'ye Siyasi Uzlaşma ve İstikrar Çağrısı

Çin, Suriye'de siyasi uzlaşmanın sağlanmasını ve istikrarın tesis edilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:57
Çin'den Suriye'ye Siyasi Uzlaşma ve İstikrar Çağrısı

Çin'den Suriye'ye İstikrar Çağrısı

Çin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Suriye'deki taraflara, en kısa zamanda siyasi uzlaşma sağlamaları yönünde çağrıda bulundu. Konuyla ilgili açıklamalar, Pekin’deki olağan basın toplantısında Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning tarafından yapıldı.

Siyasi Uzlaşma İhtiyacı

Sözcü Mao, Suriye'deki durumu dikkatle izlediklerini belirterek, "Umarız ilgili taraflar, Suriye halkının çıkarlarını göz önünde bulundurur ve siyasi bir uzlaşmayı en kısa sürede sağlayarak ülkede istikrarı yeniden tesis eder" ifadelerini kullandı. Baas rejiminin sona ermesi sonrasında, Suriye’nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi gerektiğinin altını çizen Mao, "Umarız ilgili taraflar, Suriye halkının temel ve uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurur" şeklinde konuştu.

Çin'in Suriye ile İlişkisi

Çin'in Suriye'deki Beşşar Esed rejimine dost ülkelerden biri olduğu savlarına karşı çıkan Mao, "Çin'in Suriye ile dostane ilişkileri, Suriye halkının tümüyle ilgilidir" dedi. Mao, ayrıca Çin'in Esed ile temas kurup kurmadığı sorusuna yanıt vermekten kaçınarak, siyasi uzlaşma çağrısını yineledi.

Golan Tepeleri ve Egemenlik İhlalleri

İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgaline yönelik yapılan değerlendirmede Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Suriye'deki rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında 27 Kasım'da çatışmalar yoğunlaştı. Çatışmalar 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi kırsal kesimlerde sürerken, Şam'a 7 Aralık’ta giren gruplar, halk desteğiyle rejimi tümüyle çökerterek kontrolü kaybetmesine neden oldu. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed ülkeden kaçtı.

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