Çin'den Trump'ın Fentanil Tarifelerine Uyarı: İşbirliği Tehdit Altında

Çin'den Uyarı: Fentanil ile Mücadelede İşbirliği Olumsuz Etkilenecek

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın fentanil ile ilgili sorunları bahane ederek Çin'den ithalata %10 ek gümrük vergisi getirme kararını eleştirerek, bu durumun iki ülke arasındaki işbirliğini olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.

Fentanil Krizi ve Suçlamalar

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington yönetiminin, Çin'in fentanil kaçakçılığı konusunda yeterince önlem almadığı iddialarına yanıt verildi. Açıklamada, fentanil krizinin aslında ABD'nin kendi sorunu olduğu ve bunun ancak uyuşturucu talebinin azaltılmasıyla çözülebileceği ifade edildi. Ayrıca, açıklamada "Suçu başka ülkelere atmak yalnızca sorunu çözümsüz kılmakla kalmıyor, aynı zamanda ABD ile Çin arasında uyuşturucu ile mücadeledeki işbirliğini ve güveni sarsıyor" denildi.

Çin'in Mücadele Politikaları

Açıklamada, Çin'in uyuşturucu ile mücadelede dünyadaki en sıkı kontrol politikalarına ve cezalara sahip olduğu hatırlatılarak, "Her ne kadar ülkede yaygın bağımlılık olmasa da, ABD'nin talebi ve insani iyi niyetine binaen, 2019'da fentanil ile bağlantılı maddeleri ayrı bir kategoride sınıflandırdık. Oysa ABD kalıcı bir sınıflandırma yapmadı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Çin'den bu tür maddelerin sevkiyatına dair herhangi bir bildirim olmadığı vurgulandı.

İşbirliği Çağrısı

Açıklama, Washington yönetiminin bu yanlışından dönmeye davet edilerek, uyuşturucuyla mücadelede kaydedilen ilerlemenin sürdürülmesi ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir şekilde gelişmesi çağrısında bulunuldu.

Gümrük Vergileri ve Ekonomik Etkiler

ABD Başkanı Trump, ülkenin en büyük ticaret partnerlerine yönelik %25, Çin'e ise %10 ek gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu gümrük vergisi artışının gerekçeleri arasında, Çinli yetkililerin sentetik afyon hammaddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD'ye akışını kontrol edememesiyle ilgili sorunlar ve ayrıca "fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi" gibi noktalar yer alıyordu. Ayrıca, "terör izleme listesindeki kişiler dahil Çin'den düzensiz göçün artması" da vergilerin sebepleri arasında sıralandı.