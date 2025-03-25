Çin'den Trump'ın Venezuela'ya Yönelik Gümrük Vergisi Kararına Sert Tepki

Trump'ın İkincil Tarife Planı

ABD Başkanı Trump, açıkladığı gümrük vergisi ile ilgili olarak, 2 Nisan tarihinden itibaren Venezuela'dan petrol ya da gaz alan ülkelerin %25 tarife ödemek zorunda kalacağını duyurdu. Trump, Venezuela'nın ABD'ye karşı düşmanca tutumlar sergilediğini iddia etti ve sahte suçluları gizlice ABD'ye gönderdiklerini öne sürdü.

Trump, ikincil tarife uygulamasının 2 Nisan'da devreye gireceğini belirtirken, "Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan her ülke, ABD ile yaptığı her türlü ticarette %25'lik bir tarife ödeyecek" ifadesinde bulundu.