Çin'den Trump'ın Venezuela'ya Yönelik Gümrük Vergisi Kararına Sert Tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama
Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan petrol ve gaz alan ülkelere uygulamayı planladığı yüzde 25 gümrük vergisi kararına sert bir tepki gösterdi. Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalar yapan Guo Ciakun, ABD'nin uzun zamandır diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini vurguladı.
Amerikan Yönetimine Çağrı
Guo, Washington yönetimine, Venezuela'ya yönelik yasa dışı yaptırımlara son verme çağrısı yaparak, "Ticaret ve tarifa savaşlarının kazananı olmaz. İlave tarifeler yalnızca Amerikan şirketlerine ve tüketicilerine zarar verecektir" dedi.
Çin, Venezuela'dan Petrol İthalatında Lider
Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin, Venezuela'dan en fazla petrol satın alan ülkeler arasında yer alıyor. Çin’in, bu ülkeden günde yaklaşık 500 bin varil petrol ve gaz satın aldığı tahmin ediliyor ki bu miktar, Venezuela'nın günlük arzının yaklaşık %55 ABD Başkanı Trump, açıkladığı gümrük vergisi ile ilgili olarak, 2 Nisan tarihinden itibaren Venezuela'dan petrol ya da gaz alan ülkelerin %25 tarife ödemek zorunda kalacağını duyurdu. Trump, Venezuela'nın ABD'ye karşı düşmanca tutumlar sergilediğini iddia etti ve sahte suçluları gizlice ABD'ye gönderdiklerini öne sürdü. Trump, ikincil tarife uygulamasının 2 Nisan'da devreye gireceğini belirtirken, "Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan her ülke, ABD ile yaptığı her türlü ticarette %25'lik bir tarife ödeyecek" ifadesinde bulundu.
Trump'ın İkincil Tarife Planı
ABD Başkanı Trump, açıkladığı gümrük vergisi ile ilgili olarak, 2 Nisan tarihinden itibaren Venezuela'dan petrol ya da gaz alan ülkelerin %25 tarife ödemek zorunda kalacağını duyurdu. Trump, Venezuela'nın ABD'ye karşı düşmanca tutumlar sergilediğini iddia etti ve sahte suçluları gizlice ABD'ye gönderdiklerini öne sürdü.
Trump, ikincil tarife uygulamasının 2 Nisan'da devreye gireceğini belirtirken, "Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan her ülke, ABD ile yaptığı her türlü ticarette %25'lik bir tarife ödeyecek" ifadesinde bulundu.