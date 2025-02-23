Çin'den Trump'ın Yatırım Kısıtlamalarına Sert Tepki

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yayımladığı "Önce Amerika Yatırım Politikası" başlıklı genelgeye yanıt verdi. Genelge, kritik sektörlerde Çin kaynaklı yatırımlara kısıtlamalar getirmektedir. Bakanlık, Washington yönetimine ekonomik ve ticari meseleleri siyasileştirmeme çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamalarda, ABD'nin bu yaklaşımının ulusal güvenlik kavramını aşırı genelleştirdiği ve piyasa-dışı, ayrımcı uygulamalara yol açacağı ifade edildi. Bu durumun, iki ülke arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkileri olumsuz yönde etkilemesinin muhtemel olduğu vurgulandı.

Genelgenin uygulanmasının, Çin ile ABD arasındaki yatırım alışverişine zarar vereceği belirtilirken, bu durumun ABD'ye de fayda sağlamayacağı vurgulandı. Çinin, ABD'nin bu yöndeki adımlarını yakından takip edeceği ve kendi meşru haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump'ın, yayımında bulunduğu konuda, "Önce Amerika Yatırım Politikası" dokümanında, Çin bağlantılı şirketlerin ABD’de teknoloji, altyapı, sağlık, tarım, enerji ve diğer kritik sektörlere yatırım yapmasının engellenmesine yönelik tedbirler alacağı belirtilmişti. Yabancı Yatırım Komitesi aracılığıyla her türlü yasal araca başvurulacağı ifade edildi.

Genelgede, Çin’in, ABD şirketlerinin kendi ülkelerindeki kritik altyapıyı devralmasına izin vermediği, dolayısıyla ABD'nin de benzer şekilde karşılık vermesi gerektiği ileri sürülmüş, ayrıca Amerikan şirketlerinin Çin’in askeri sanayi sektörüne yatırım yapmasının engelleneceği vurgulanmıştır.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Yatırım Komitesi, ülkeye gelen yabancı yatırımları ulusal güvenlik riskleri açısından denetleme yetkisine sahiptir. Bu gelişmeler, uluslararası ticaret ve yatırım ilişkilerinde yeni bir gerilim kaynağı yaratma potansiyeli taşıyor.