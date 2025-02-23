Çin'den Trump'ın Yatırım Kısıtlamalarına Sert Tepki

Çin, Trump'ın kritik sektörlere yönelik yatırım kısıtlamalarını eleştirerek, ekonomik ilişkilerin siyasileştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 16:13
Çin'den Trump'ın Yatırım Kısıtlamalarına Sert Tepki

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yayımladığı "Önce Amerika Yatırım Politikası" başlıklı genelgeye yanıt verdi. Genelge, kritik sektörlerde Çin kaynaklı yatırımlara kısıtlamalar getirmektedir. Bakanlık, Washington yönetimine ekonomik ve ticari meseleleri siyasileştirmeme çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamalarda, ABD'nin bu yaklaşımının ulusal güvenlik kavramını aşırı genelleştirdiği ve piyasa-dışı, ayrımcı uygulamalara yol açacağı ifade edildi. Bu durumun, iki ülke arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkileri olumsuz yönde etkilemesinin muhtemel olduğu vurgulandı.

Genelgenin uygulanmasının, Çin ile ABD arasındaki yatırım alışverişine zarar vereceği belirtilirken, bu durumun ABD'ye de fayda sağlamayacağı vurgulandı. Çinin, ABD'nin bu yöndeki adımlarını yakından takip edeceği ve kendi meşru haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump'ın, yayımında bulunduğu konuda, "Önce Amerika Yatırım Politikası" dokümanında, Çin bağlantılı şirketlerin ABD’de teknoloji, altyapı, sağlık, tarım, enerji ve diğer kritik sektörlere yatırım yapmasının engellenmesine yönelik tedbirler alacağı belirtilmişti. Yabancı Yatırım Komitesi aracılığıyla her türlü yasal araca başvurulacağı ifade edildi.

Genelgede, Çin’in, ABD şirketlerinin kendi ülkelerindeki kritik altyapıyı devralmasına izin vermediği, dolayısıyla ABD'nin de benzer şekilde karşılık vermesi gerektiği ileri sürülmüş, ayrıca Amerikan şirketlerinin Çin’in askeri sanayi sektörüne yatırım yapmasının engelleneceği vurgulanmıştır.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Yatırım Komitesi, ülkeye gelen yabancı yatırımları ulusal güvenlik riskleri açısından denetleme yetkisine sahiptir. Bu gelişmeler, uluslararası ticaret ve yatırım ilişkilerinde yeni bir gerilim kaynağı yaratma potansiyeli taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop Üniversitesi'nde Eğitime Kar Engeli
2
Çin'den Trump'ın Yatırım Kısıtlamalarına Sert Tepki
3
Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı
4
Bingöl'de Kalça Kırığı: 14 Yaşındaki Çocuk Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Reformu Açıklaması
6
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
7
Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 48 Bin 339'a Ulaştı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi