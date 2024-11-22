Çin'den UCM'ye Destek: Netanyahu ve Gallant Hakkında Yakalama Kararı

Çin, UCM'nin Yakalama Kararına Destek Verdi

Çin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarmasına destek açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de gerçekleştirilen basın toplantısında bu konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Filistin Sorununda Adalet Vurgusu

Lin, "Çin, uluslararası toplumun Filistin sorununda adaleti sağlamaya ve uluslararası hukukun otoritesini savunmaya katkı sağlamaya yönelik her türlü girişimi destekliyor," şeklinde konuştu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan insani krize dikkat çeken Lin, acil ateşkesin sağlanmasının en büyük öncelik olduğunu vurguladı.

UCM'nin İhlaller Konusundaki Tutumu

Uluslararası insancıl hukuku ihlal eden tüm eylemleri kınadıklarını belirten Lin, UCM'nin "objektif ve adil bir tutum benimsemesi" gerektiğini ifade etti. Lin, mahkemenin hukuku uygular ve Roma Statüsü'ne sadık kalırsa tarafsız bir şekilde görevlerini yerine getireceğine inandığını vurguladı.

ABD'ye Eleştiri

Ayrıca, Lin, Washington'un UCM'nin geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında aldığı yakalama kararıyla ilgili tutumunu, Netanyahu ve Gallant hakkında verilen karara karşı çıkmasına ithafen, "Çin, belirli bir ülkenin uluslararası hukuktaki seçici çifte standartlarına karşı çıkmaktadır," ifadeleriyle eleştirdi.

UCM'nin Ek Açıklaması

UCM, açıklamasında Netanyahu ve Gallant'ın, Gazze'deki çatışmalarda açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma ve bilinçli olarak sivilleri hedef alma gibi insanlığa karşı suçlar işlediğine dair makul şüphe bulunduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.