DOLAR
34,29 -0,37%
EURO
37,51 0,01%
ALTIN
2.908,13 -0,74%
BITCOIN
2.097.902,11 -2,44%

Çin'den UNIFIL'e Destek Çağrısı

Çin, İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını kınayarak barış koruma güçlerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:02
Çin'den UNIFIL'e Destek Çağrısı

Çin, UNIFIL'e Yönelik Saldırılara Tepki Gösterdi

Çin, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üzerinde gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadı. Bu saldırıların, bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirten Pekin, uluslararası barış koruma güçlerinin güvenliğinin sağlanması konusunda tüm taraflara çağrıda bulundu.

Barış Koruma Görevlerinin Önemi

UNIFIL, Lübnan'daki barış ve güvenliği sağlamak amacıyla oluşturulmuş önemli bir misyona sahiptir. Çin, bu tür misyonların başarısının, askerlerin güvenliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu ve bu nedenle korunması gerektiğini ifade etti. Sonuç Olarak

Uluslararası topluluk, barış koruma görevlerini destekleyerek, bölgedeki çatışmaların önüne geçebilir. Çin'in çağrısı, bu bağlamda kritik bir öneme sahiptir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'den UNIFIL'e Destek Çağrısı
2
Son 13 Yılın En Parlak Kuyruklu Yıldızı: Tsuchinshan-ATLAS
3
BM: 4.4 Milyon Devletsiz Birey Tespit Edildi
4
Karadeniz'de 4,8 Büyüklüğünde Deprem: Bartın Valiliği'nden Açıklama
5
Kocaeli'de Konteynerde 345 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
6
Avustralya, Lübnan'dan Tahliye Uçuşlarını Sonlandırıyor
7
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'yi Ziyaret Edecek

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek