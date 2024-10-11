Çin'den UNIFIL'e Destek Çağrısı

Çin, UNIFIL'e Yönelik Saldırılara Tepki Gösterdi

Çin, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üzerinde gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadı. Bu saldırıların, bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirten Pekin, uluslararası barış koruma güçlerinin güvenliğinin sağlanması konusunda tüm taraflara çağrıda bulundu.

Barış Koruma Görevlerinin Önemi

UNIFIL, Lübnan'daki barış ve güvenliği sağlamak amacıyla oluşturulmuş önemli bir misyona sahiptir. Çin, bu tür misyonların başarısının, askerlerin güvenliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu ve bu nedenle korunması gerektiğini ifade etti. Sonuç Olarak

Uluslararası topluluk, barış koruma görevlerini destekleyerek, bölgedeki çatışmaların önüne geçebilir. Çin'in çağrısı, bu bağlamda kritik bir öneme sahiptir.