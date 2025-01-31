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Çin'den Washington'daki Uçak Kazası için Taziye Mesajı

Çin, Washington'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Kazada 2 Çin vatandaşı da öldü.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:53
Çin'den Washington'daki Uçak Kazası için Taziye Mesajı

Çin, ABD'deki Uçak Kazasına Taziye Mesajı Yayımladı

Çin, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında meydana gelen trajik kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu bildirdi. Yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışması sonucu gerçekleşen olayda, 60 yolcunun ve 4 kişilik mürettebatın bulunduğu uçak ile 3 askeri personelin yer aldığı helikopterin Potomac Nehri'ne düşmesi sonucu kurtulan olmadı.

Çin'in Taziye Mesajı ve Kurtarma Çalışmaları

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi. Açıklamada, kazanın ardından Çin'in Washington Büyükelçiliği'nin acil durum yardım mekanizmasını devreye soktuğu ifade edildi. İlk belirlemelere göre kazada iki Çin vatandaşının da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ayrıca, açıklamada, Çin'in ABD makamlarından arama ve kurtarma çalışmalarına dair güncel bilgi talep ettiği ve kazanın sebebinin en kısa zamanda aydınlatılmasını istediği vurgulandı.

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