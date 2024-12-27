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Çin, Derin Uzay Araştırmaları İçin İki Yeni Radyo Teleskopu Faaliyete Geçirdi

Çin, derin uzay araştırmaları için iki yeni radyo teleskobu faaliyete geçirdi; VLBI ağı genişleyerek önemli bir aşama kaydetti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:28
Çin, Derin Uzay Araştırmaları İçin İki Yeni Radyo Teleskopu Faaliyete Geçirdi

Çin, İki Yeni Radyo Teleskobu ile VLBI Aşamasını Genişletti

Çin'in derin uzay araştırmaları için kritik öneme sahip olan Çok Uzun Baz Interferometresi (VLBI) ağına iki yeni radyo teleskopu eklendi. Çin Bilimler Akademisine (CAS) bağlı Şanghay Astronomi Gözlemevi (SHAO) tarafından inşa edilen teleskopların biri, kuzeydoğudaki Cilin eyaletinin Çangbay Dağı'nda, diğeri ise Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Shigatse şehrinde kurulmuştur.

Genişleyen VLBI Ağı ve Yeni İmkanlar

40 metre çapında antenleri bulunan bu iki teleskopun devreye girmesiyle birlikte, VLBI ağı Şanghay'daki kontrol merkezi ile Urumçi, Kunming, Çangbay ve Shigatse istasyonlarından oluşan bir ağ haline gelmiştir. Bu sistem, X-ışınları dalgalarında değişimi izleyerek kozmik nesnelerin kesin konumlarını belirleyen bir interferometre teknolojisi kullanıyor.

Sistem Performansında Artış

SHAO Başkanı Şın Cıçiang, bu iki yeni teleskobun eklenmesiyle birlikte sistemdeki iki nokta arasındaki maksimum mesafenin 3,200 kilometreden 3,800 kilometreye çıktığını kaydetti. Ayrıca, gözlemlenebilir ufuk alanın yüzde 25 ve X-bandındaki açısal çözünürlüğün ise yüzde 18 oranında arttığını belirtti.

Gelecek Görevlerde Daha Etkili

Yeni teleskoplar sayesinde, sistemi kullanarak farklı gök sahalarındaki çoklu hedeflerin eş zamanlı ölçümü ve esnek takibi mümkün hale gelecektir. Ay, Mars ve derin uzay keşif görevlerinde daha güçlü katkılar sağlayacağı vurgulandı. Daha önceki keşif görevlerinin başarıyla gerçekleştirilmesinde VLBI ağının etkin bir rol oynadığı bildirilmiştir.

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