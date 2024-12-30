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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den Güney Kore Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 179 kişinin ölümüne neden olan Güney Kore uçak kazası ile ilgili başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 08:12
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den Güney Kore Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı

Çin'den Güney Kore'ye Taziye Mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'de meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan uçak kazası nedeniyle başsağlığı diledi.

Şok Edici Kaybın Ardından Gelen Mesaj

Şi, devlet başkanlığına vekalet eden Maliye Bakanı Choi Sang-mok'a gönderdiği mesajında, çok sayıda insanın kaybına neden olan bu trajik olaydan duyduğu şok ve üzüntüyü dile getirdi.

Çin hükümeti ve halkı adına, yaşamını yitirenler için derin üzüntülerini ifade eden Şi, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Kaza Hakkında Kısa Bilgi

Güney Kore'nin Muan şehrinde bir yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, birçok insanın yaşamını yitirmesi, bölgedeki halk ve uluslararası toplumda büyük bir üzüntü yaratmıştır.

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