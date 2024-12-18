Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Makau'nun 25. Yılı İçin Ziyarette Bulundu

Çin Devlet Başkanı Şi, Makau'ya Özel Ziyaret Gerçekleştirdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Makau'nun Çin'e devredilişinin 25. yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretiyle dikkat çekti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Şi ve eşi Pıng Liyüen'i taşıyan uçak, öğleden sonra Makau Uluslararası Havalimanı’na indi.

Karşılama Töreni

Şi'yi havalimanında; Makau'nun mevcut Baş Yöneticisi Ho Iat-seng, yeni seçilen Baş Yöneticisi Sam Hou-fai ve Çin'in Hong Kong ile Makau İlişkileri Ofisi Direktörü Şia Baolong karşıladı.

Başkan Şi’nin Açıklamaları

Burada bir açıklama yapan Şi, "tek ülke, iki sistem" anlayışının yıllar içinde Makau'da başarıyla uygulandığını ifade ederek, "bölgenin yıllardır biriktirdiği derin potansiyeli açığa çıkardığını" vurguladı. Ziyaretinin 3 gün sürecek olduğunu belirten Şi, Makau’nun farklı toplum kesimlerinden insanlarla bir araya geleceğini ve bölgenin kalkınma planlarını ele alacağını bildirdi.

Ho Iat-seng’e Teşekkür

Şi, görevini halefine devretmeye hazırlanan Makau Baş Yöneticisi Ho'ya görüşmesinde son beş yıl içinde Makau'nun ekonomik kalkınmasını çeşitlendirmeye, refahını ve istikrarını güçlendirmeye yönelik çabalarından ötürü teşekkür etti.

25. Yıl Kutlaması

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Makau'nun Portekiz sömürge yönetiminden Çin'e devredilişinin 25. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen kutlamalara katılacak. Ziyareti sırasında çeşitli toplum kesimleriyle temaslarda bulunması beklenen Şi, ekim ayında seçilen Baş Yöneticisi Sam Hou-fai ve hükümetinin yemin törenini de gözlemleyecek.

Makau, Hong Kong'un 1997'de İngiltere'den Çin'e devredilmesinin ardından 20 Aralık 1999'da Pekin yönetimine devredilmişti. Çin’in güneyinde yer alan Hong Kong ve Makau, "özel idari bölge" statüsünde, "tek ülke, iki sistem" ilkesiyle idare edilen yarı özerk yapıya sahip.