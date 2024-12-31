Çin Devlet Başkanı Şi, Ekonominin Gücüne Vurgu Yaptı

Çin, Yeni Yıla Ekonomiye Güven Mesajıyla Girdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2025 yılına girerken halkına gelecekteki ekonomik zorlukları aşacaklarına dair güven mesajı verdi.

Şi'nin devlet medyası aracılığıyla yayımlanan yeni yıl mesajında, ekonomik güvenin ön planda olduğu vurgulandı. Şi, 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın son yılı olan 2025'te, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma hedefleri doğrultusunda etkin politikalarla ilerleyeceğini belirtti.

Ekonomik Zorluklar ve Umut Verici Gelecek

Çin ekonomisinin, dış koşul belirsizlikleri ve iç büyüme geçişleri gibi yeni zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Şi, "Bu zorlukları aşmak için çok çalışmalıyız. Yağmurda ve fırtınada büyüyerek, zorlukları aşmak için kendimize güven duymalıyız," dedi.

2024 yılı için ekonominin toparlanmasına dair umutlarını dile getiren Şi, gayrisafi yurt içi hasılanın 130 trilyon yuana (yaklaşık 18,08 trilyon dolar) ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Yeni Enerji Araçları ve Teknolojik Atılımlar

Şi, Çin ekonomisinin yeni kalite üretici güçlerin oluşumu üzerine odaklanarak, 10 milyondan fazla Yeni Enerji Aracı (NEV) üretildiğine dikkat çekti. Ayrıca, yapay zeka ve entegre devreler alanında önemli ilerlemelerin kaydedildiğini belirtti.

Toplumsal Refah ve Ekonomik İyileştirmeler

Çin hükümetinin toplumsal refahı artırmak için attığı adımları da vurgulayan Şi, temel emeklilik maaşlarının arttığını ve mortgage oranlarının düştüğünü ifade etti. Sağlık bakımının maliyetlerinin, eyaletler arasında paylaşılmasına yönelik yapılan düzenlemeler sayesinde daha ulaşılabilir hale getirildiğini belirtti.

Tayvan, Hong Kong ve Makau Mesajları

Yeni yıl mesajında, egemenlik ihtilafı olan Tayvan'ın ana karaya yeniden katılmasının önündeki engellerin aşılamayacağını belirten Şi, "Tayvan Boğazı'nın iki yakasındaki Çinliler, aynı ailenin parçasıdır. Aramızdaki akrabalığı kimse koparamaz," dedi. Hong Kong ve Makau için de tek ülke, iki sistem anlayışının sürdürüleceğini vurguladı.

Küresel Dayanışma ve İşbirliği

Çin lideri, uluslararası arenada sorumlu bir ülke olarak küresel yönetim reformunu desteklemeye devam edeceklerini söyledi. "Küresel Güney" ülkeleri ile dayanışmayı derinleştirerek barış ve istikrar için katkı sağlamanın önemine değindi.

Şi, "Farklı kültürler arasında karşılıklı öğrenmeyi teşvik ederek, insanlık için ortak geleceği paylaşan bir topluluk inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.