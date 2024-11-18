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Çin Devlet Başkanı Şi, G20 Zirvesi İçin Brezilya'da

Şi Cinping, G20 Zirvesi için Brezilya'ya geldi ve iki ülkenin uluslararası meselelerdeki ortak görüşlerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 16:31
Çin Devlet Başkanı Şi, G20 Zirvesi İçin Brezilya'da

Çin Devlet Başkanı Şi, G20 Zirvesi İçin Brezilya'ya Ulaştı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenecek olan 19. Grup 20 (G20) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bu ülkeye ziyaret düzenledi. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, Şi'nin zirve ve sonrasında yapacağı resmi ziyaret için Rio de Janeiro'ya ulaştığını duyurdu.

Ortak Görüşler ve İşbirliği Vurgusu

Şi, ziyareti öncesinde Brezilya'nın Folha de S. Paulo gazetesinde yayımladığı makalede, Çin ve Brezilya'nın Ukrayna krizi gibi uluslararası meselelerde ortak görüşlere sahip olduğunu ifade etti. Şi, iki ülkenin barış, kalkınma, eşitlik ve adalet ideallerine bağlı olduğunu, ayrıca uluslararası ilişkilerin temel normlarının ve çok taraflılığın savunuculuğunu sürdüğünü belirtti.

Küresel Reform ve İşbirliği Çağrısı

Şi, iki ülkenin, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne yönelik ortaya koyduğu 6 maddelik ortak anlayış bildirisi'nin uluslararası toplumdan olumlu tepkiler aldığını vurguladı. Ayrıca, Küresel Güney diye anılan gelişmekte olan ülkelerin, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşlardaki temsilinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kuşak ve Yol Girişimi'nde Beklentiler

Şi'nin makalesinde ayrıca, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Brezilya'nın kalkınma stratejileri arasında sinerji yaratma umudunu dile getirdi. Rio de Janeiro'daki G20 Liderler Zirvesi'nde katılacak olan Şi, zirve marjında grup üyesi diğer ülkelerin liderleri ile ikili görüşmeler yapacak. Zirvenin ardından, Brasilia'ya geçerek Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya gelecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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