Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han, Trump'ın Yemin Töreni Öncesi Kritik Görüşmelerde Bulundu

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han, Trump'ın yemin töreni öncesi önemli isimlerle bir araya geldi. İki ülke ilişkileri gündemdeydi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:49
Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han, Trump'ın Yemin Töreni Öncesi Kritik Görüşmelerde Bulundu

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin törenine katılmak üzere gittiği Washington'da, seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance ve iş insanı Elon Musk ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Han’ın Vance ile gerçekleştirdiği görüşmede, Devlet Başkanı Şi Cinping’in Trump’a tebriklerini ilettiği ve yeni seçilen mevkidaşını da kutladığı belirtildi. Ayrıca, Han, Şi ve Trump’ın yemin töreni öncesinde 17 Ocak’da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu görüşmede, Çin-ABD ilişkilerinin gelişimi için birçok konuda mutabakata varıldığını vurguladı.

Han, iki büyük ülkenin kendi amaçlarını gerçekleştirmek için çabalarını sürdüreceğine dikkat çekerek, karşılıklı saygı ve barış içinde yaşama ilkelerine bağlı kalındığı takdirde iki tarafın birbirine önemli katkılarda bulunabileceğini ifade etti.

Ekonomik ve ticari ilişkilerdeki mevcut anlaşmazlıklara rağmen, iki ülkenin geniş ortak çıkarlara ve büyük işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirten Han, bu alandaki diyalog ve istişarenin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca, Vance’in, “Çin’in uluslararası ilişkilerdeki etkisinin arttığını, ABD’nin gelecekte Çin ile verimli bir ilişki geliştirmeye hazır olduğunu” dile getirdiği aktarıldı. Trump ve Vance’in geçiş ekibinin açıklamasında ise, fentanil sorunu, ticarette denge sağlanması ve bölgesel istikrar gibi konuların değerlendirildiği belirtildi.

Han’ın iş dünyası temsilcileri ile yaptığı görüşmelerde, Çin-ABD ilişkilerinin belkemiği olduğunu ifade ederek, iş ortamını sürekli iyileştireceği mesajını verdi. Bunun yanı sıra, Han, Tesla CEO’su Elon Musk ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Musk, Tesla’nın Çin ile olan yatırım ilişkilerini derinleştirme ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesi için olumlu rol oynamaya hazır olduğunun altını çizdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 17 Ocak'ta Donald Trump ile yaptığı telefonda, iki liderin birçok uluslararası mesele hakkında düzenli temaslar kurmayı kararlaştırdığını iletti. Bu görüşmelerin etkileri, ilerleyen zaman diliminde daha fazla gün yüzüne çıkması bekleniyor.

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