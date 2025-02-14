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Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan ABD'ye Büyük Güç Rekabetine Dair Uyarı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ile barış içinde bir arada var olma ilkesine sadık kalınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:08
Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan ABD'ye Büyük Güç Rekabetine Dair Uyarı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Açıklamaları

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin büyük güç rekabetinden kaçınması gerektiği konusunda önemli mesajlar verdi. 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) düzenlenen "Çin'in Dünyadaki Yeri" başlıklı oturumda konuşan Vang, iki ülke arasında barış içinde bir arada var olma ilkesinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Büyük Güç Rekabetinin Tarihsel Sonuçları

Vang, tarih boyunca büyük güç rekabetlerinin insanlığa pek çok felakat getirdiğini ifade ederek, 2. Dünya Savaşı gibi olayların hafızalarda tazelendiğini anımsattı. ''Eğer ABD, Çin'i bastırma ve çevreleme eğiliminde olursa, buna karşılık vermekten başka seçeneğimiz kalmaz. Bu durumda Çin'in egemenliğini ve ulusal onurunu kararlılıkla savunuruz.'' dedi.

Ekonomik İlişkilerin Önemi

Bakan Vang, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırmaya yönelik politikalarına atıfta bulunarak, karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ilişkilerin sürdürülmesinin önemini vurguladı. ''Korumacılık hiçbir sorunu çözmez. Ekonomik ayrışma yalnızca fırsatlardan yoksun kalmak anlamına gelir.'' diye ekledi.

ABD ile İşbirliğine Açık Mesaj

Vang, iki büyük ülkenin birlikte yaşaması için ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. ''Uluslararası eşitlik ve adaleti koruyacak, meşru kalkınma hakkını savunmaya devam edeceğiz.'' ifadesinde bulundu. Son olarak, Çince bir deyişle sözlerini tamamladı: ''Bırak güçlü olan yapacağını yapsın, tepelerde esen hafif yel gibi kayıtsız ol.''

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