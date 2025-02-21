Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan G-20'de Barış Mesajları: Ukrayna ve Gazze'ye Destek

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, G-20 toplantısında Ukrayna ve Gazze'deki krize dair barışa destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 20:03
Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan G-20'de Barış Mesajları: Ukrayna ve Gazze'ye Destek

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, ülkesinin Ukrayna krizinin çözümüne ve Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik çabaları desteklediğini bildirdi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Vang, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik son dönemde artan çağrılara dikkat çekerek, "Barış penceresi açılmakta. Her ne kadar tarafların pozisyonları tutarlı olmasa da karmaşık sorunların basit çözümü yoktur; diyalog cepheleşmeye, barış görüşmeleri çatışmaya her zaman yeğdir," dedi.

Vang, ayrıca ABD ve Rusya ile yapılan barış müzakerelerinin önemine vurgu yaparak, "Umarız taraflar, birbirlerinin kaygılarını dikkate alan kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulabilirler," ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki Durum ve İkili Görüşmeler

Orta Doğu'daki duruma ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Vang, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının sürekli ve etkin bir şekilde uygulanmasının gerekliliğini vurguladı. "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini belirten Vang, Filistin sorununun çözümünde iki devletli bir yaklaşımın en geçerli seçenek olduğunu ifade etti.

Vang, Suriye konusuna da değinerek, "Suriye halkının tercihlerine saygı gösterilmeli, aşırılıkçı güçlerin büyümesine fırsat verilmemelidir," dedi.

Çin ve Türkiye Arasındaki İşbirliği

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Çin'in Küresel Güney'in parçası olarak önemli bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Vang, Çin'in Türkiye ile iletişimi ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

"Çin, Türkiye'ye Suriye'deki vatandaşlarının tahliyesi konusundaki yardımları için teşekkür ediyor," diyen Vang, ayrıca terörle mücadelede iki ülkenin işbirliğini geliştirerek, bölgedeki barışın korunmasına katkı sağlama arzusunu ifade etti.

Çin ve Suudi Arabistan İlişkileri

Vang, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile olan görüşmesinde de, Çin'in Suudi Arabistan'ın bölgesel barış ve istikrar konusundaki rolünü takdir ettiğini ifade etti. Vang, Filistin sorununu Orta Doğu'nun merkezine koyarak, "Çin, Arap kardeşlerinin yanında olarak tarihi adaletsizliklerin giderilmesine ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalarını sürdürecektir," dedi.

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