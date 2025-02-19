Çin Dışişleri Bakanı Vang: "Gazze ve Batı Şeria, Filistin'in Ana Vatanıdır"

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Filistin halkının ana vatanı olduğunu belirterek, Filistin'in uluslararası politikada "pazarlık kozu" olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) şubat ayı dönem başkanlığını yürüten Çin, "Uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesi" gündemi çerçevesinde bir üst düzey toplantı düzenledi.

Orta Doğu Durumu Hakkında Endişeler

Toplantıda konuşan Vang, Orta Doğu'daki durumu "gergin ve kırılgan" olarak nitelendirdi. "Gazze ve Batı Şeria, Filistin halkının ana vatanıdır, siyasi uzlaşmalarda pazarlık kozu değildir." ifadesini kullanan Vang, Filistin-İsrail konusunda iki devletli çözümün gerekliliğini vurguladı. Bu çözümün yalnızca Filistin'e değil, tüm Orta Doğu'ya "adil ve kalıcı çözüm" getireceğini belirtti.

BM'yi Çok Taraflılığa Çağırdı

BM'yi çok taraflılığı yeniden canlandırmaya ve küresel yönetişimi yeniden düzenlemeye çağıran Vang, BMGK'nin misyonuna vurgu yaptı. "Güvenlik Konseyi dar görüşlü jeopolitik düşüncelerin üstüne çıkmalı, dayanışma ve işbirliği ruhunu savunmalı, BM tüzüğü tarafından verilen görevleri yerine getirmeli ve uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesinde rolünü etkili şekilde oynamalı." dedi.

Pakistan'dan Destek Geldi

Toplantıda, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed Ishak Dar da BMGK'nin "daha demokratik, temsili ve hesap verebilir hale gelmesi" gerektiğini vurgulayarak, Gazze'deki mevcut ateşkesi "umut ışığı" olarak nitelendirdi. Dar, anlaşmanın tam olarak uygulanmasını ve iki devletli çözüme doğru kapsayıcı bir siyasi sürece yol açmasını umduğunu söyledi. Ayrıca, Gazze'nin yeniden inşasını dört gözle beklediğini belirtti.

Trump'ın Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti. Gazze'nin artık tamamen yıkım alanı olduğunu belirten Trump, burada yaşayan Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleşmesinin daha iyi olacağını savundu. Trump ayrıca, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını iddia etti.