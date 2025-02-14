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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: ABD ile Büyük Güç Rekabetinden Kaçınmalıyız

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD ile ilişkilerde büyük güç rekabetinden kaçınma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 22:06
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: ABD ile Büyük Güç Rekabetinden Kaçınmalıyız

Vang Yi'den ABD'ye Uyarı: Baskı ve Çevreleme Eğilimlerine Karşı Çıkacağız

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Donald Trump yönetimi döneminde iki ülkenin barış içinde bir arada var olma ilkesine sadık kalması gerektiğini vurguladı. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) "Çin'in Dünyadaki Yeri" başlıklı oturumda konuşan Vang, büyük güç rekabetlerinin tarihte insanlığa felaketler getirdiğini belirterek, 20. yüzyılda gerçekleşen iki dünya savaşını hatırlattı.

ABD'nin Tek Taraflı Eylemlerine Karşı Duracağız

Vang, ABD'nin Çin'i bastırma ve çevreleme eğiliminde olması durumunda, buna karşılık vermekten başka seçeneklerinin kalmayacağını ifade etti. "Bu durumda Çin'in egemenliğini, ulusal onurunu ve meşru kalkınma hakkını kararlılıkla savunuruz" diyen Vang, ABD'nin tek taraflı zorba eylemlerine karşı duracaklarını belirtti.

Ekonomik İlişkilerde Karşılıklı Fayda Vurgusu

Gümrük tarifelerinin artırılmasına yönelik tartışmaların gündemde olduğunu hatırlatan Vang, açıklık ve karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ilişkilerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. "Korumacılık sorunları çözmez. Ekonomik ayrışma yalnızca fırsatlardan yoksun kalmak anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Çok Kutlu Bir Dünyanın Değeri

Bakan Vang, küresel düzenin çok kutuplu bir yapıya evrildiğini ve bu durumun son derece önemli olduğunu vurguladı. Eşitlik ve düzen içinde bir çok kutupluluğun sağlanması gerektiğini belirten Vang, "Eşit haklar, eşit fırsatlar ve eşit kurallar, çok kutuplu dünyanın temel ilkeleri olmalıdır" dedi.

Uluslararası Düzen ve Hizmetler

Son yıllarda, Çin'in uluslararası düzeni değiştirmeye çalıştığı yönündeki iddiaları yanıtlayan Vang, "Çin mevcut dünya düzeninde büyüyor ve bu düzenden fayda sağlıyor" şeklinde konuştu.

Ukrayna Krizinde Diyalog Çağrısı

Ukrayna savaşına ilişkin soruları yanıtlayan Çinli Bakan, Çin'in Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için diyalog ve müzakereleri desteklediğini belirtti. "Güç kullanımı ve yatırımlar asla çözüm getirmiyor" diye ekleyen Vang, tüm ülkelerin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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