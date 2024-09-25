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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den G20 Ülkelerine Küresel Yönetim Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, G20 ülkelerine BM çerçevesinde uluslararası yönetişim reformu için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 21:37
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den G20 Ülkelerine Küresel Yönetim Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den Küresel Yönetim Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, G20 ülkelerine Birleşmiş Milletler (BM) kapsamında uluslararası temsil, ekonomi ve maliye, yapay zeka, ticaret, tedarik zincirleri, barış, güvenlik ve kalkınma alanlarında reform çağrısında bulundu. G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu önerileri "küresel yönetim eylem çağrısı" olarak adlandırdı.

BM Reformu ve Çok Taraflılık

Bakan Vang, gelişmekte olan ülkelerin BM'nin önemli organlarında daha fazla temsil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "G20 üyeleri BM reformunu desteklemeli; 'seçici' değil 'gerçek' çok taraflılığı savunmalıdır." şeklinde konuştu. Yapay zekanın küresel yönetiminde BM'nin merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade eden Vang, Çin’in bu alanda bir yönetim mekanizması kurulmasını destekleyeceğini belirtti.

Küresel Ekonomi ve Mali Yönetim Reformu

Bakan Vang, G20 ülkelerinin küresel mali yönetim reformuna destek vermesi gerektiğini belirterek, "Makro ekonomik politikaların koordine edilmesi gerekmektedir, büyük ekonomilerin yaptığı uyarlamaların olumsuz etkileri azaltılmalıdır." dedi. Ayrıca, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) reformları gerektiğine dikkat çekti.

Dijital Ayrım ve Ticaret Yönetimi

Vang, Küresel Dijital İlkeler Sözleşmesi'nin uygulanmasının önemini vurgulayarak, Kuzey-Güney ülkeleri arasındaki dijital uçurumun kapatılması gerektiğini ifade etti. G20’nin, açık dünya ekonomisi anlayışı çerçevesinde ticaretin serbestleşmesi için çalışmak zorunda olduğunu belirtti.

Barış ve Güvenlik Üzerine Değerlendirmeler

Ukrayna'daki çatışmalar ve Gazze krizine de değinen Vang, "Barış ve güvenlik, dünya halklarının ortak beklentisidir. Çin, çatışmaların tırmandırılmasına karşıdır ve uluslararası toplumun gerilimi düşürecek önlemleri alması gerekmektedir." dedi. Gazze'deki insani durumu iyileştirmenin önemine vurgu yaptı.

Sonuç

Vang’ın açıklamaları, BM çerçevesinde daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kalkınma hedefinin önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Çin, G20 ülkeleri ile birlikte çok kutuplu bir dünya için çalışma isteğini yineledi.

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