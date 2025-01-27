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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den Hindistan'a İşbirliği Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hindistan ile karşılıklı anlayış ve işbirliğini geliştirme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 21:27
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den Hindistan'a İşbirliği Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı'ndan Hindistan'a Önemli Mesaj

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hindistan'a yönelik bir ziyaret sırasında, iki ülkenin karşılıklı anlayış, destek ve işbirliğini daha da geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Vang, bu açıklamayı Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri'yi kabul ettiği sırada yaptı. Bakan, iki ülke liderlerinin geçen yıl Kazan'da gerçekleştirdikleri toplantıda varılan mutabakat gereği, karşılıklı etkileşim ve ilişkilerin güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Karşılıklı Anlayış ve İşbirliği

Vang, Çin ve Hindistan arasındaki ilişkilerin sadece iki ülkenin ve halklarının çıkarları için değil, aynı zamanda Küresel Güney ülkelerinin meşru haklarının korunması için de önemli olduğunu belirtti. İki ülkenin, birbirinden şüphe etmek yerine karşılıklı anlayışı, desteği ve işbirliğini artırma hedefi gütmesi gerektiğini ifade etti.

Vikram Misri ise Hindistan'ın Çin ile diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünü kutlamaya hazır olduklarını ve Çin’in Şanghay İşbirliği Örgütü’nün dönem başkanlığını desteklediklerini açıkladı.

Himalaya Sınır Sorununda Anlaşma

Çin ile Hindistan arasında Himalayalar'daki tartışmalı sınır hattında 2020 yılında yaşanan çatışmaların ardından başlatılan müzakereler, geçen yıl nihai bir anlaşmayla sonuçlanmıştı. Taraflar, 22 Ekim 2024 tarihinde geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nda karşılıklı devriye faaliyetleri düzenleneceği konusunda anlaştılar.

Ülkelerin liderleri Şi Cinping ve Narendra Modi, bu anlaşmanın ardından 23 Ekim 2024'te Kazan'daki BRICS Liderler Zirvesi'nde yüz yüze görüştüler. Bu, beş yıl aradan sonra gerçekleşen ilk buluşmaydı.

Daha sonra, iki ülkenin Sınır Sorunu Özel Temsilcileri, 19 Aralık 2024 tarihinde Pekin'de bir araya gelerek, sınır bölgesindeki sorunları çözmeye yönelik 6 maddelik bir mutabakata imza attılar.

Sınır Sorunları ve Gelecek Hedefler

Çin ve Hindistan arasındaki belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden olmaktadır. Bu 3 bin 500 kilometrelik sınır, akarsular, göller ve buzullarla dolu olup, iki ülke arasında sık sık gerginliklere yol açmaktadır. Taraflar, 2025 yılı itibarıyla sınır sorununa adil bir çözüm bulmak için pozitif adımları teşvik etmeye yönelik hemfikir olduklarını açıkladı.

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