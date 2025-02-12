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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze Açıklaması: 'Filistinlilere Aittir'

Çin, Gazze'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı ve yerinden edilmelere karşı olduklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:13
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze Açıklaması: 'Filistinlilere Aittir'

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarpıcı Açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı, Gazze'nin Filistinlilere ait olduğunu ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı oldukları net bir şekilde vurgulandı.

Filistin Halkına Destek

Çin, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, Filistin halkının hak ve mücadelesine saygı gösterilmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı, bu durumun uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti.

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