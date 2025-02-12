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Çin, Doğu Çin Denizi'nde Devriye Faaliyetlerine Başladı

Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya ile ihtilaflı alanlarda devriye faaliyetine başladı, Tokyo yönetimi ise durumu protesto etti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:17
Çin, Doğu Çin Denizi'nde Devriye Faaliyetlerine Başladı

Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in ise "Diaoyü" olarak adlandırdığı ihtilaflı adacıkların çevresinde devriye faaliyetlerine başlamış olduğunu açıkladı.

Çin Sahil Güvenliği tarafından yapılan duyuruda, bu devriye faaliyetinin "Çin'in haklarını ve çıkarlarını korumayı amaçladığı" vurgulandı. Japonya ise olaya tepki göstererek, 4 Çin Sahil Güvenliği gemisinin bölgede görülmesinin ardından diplomatik kanallarla protesto gerçekleştirdi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Çin'in devriye faaliyetlerinin "uluslararası hukuku ihlal ettiğini" belirterek, uyarı ve takip faaliyetlerini "sakin ama sorumlu şekilde" sürdüreceklerini dile getirdi.

Bu devriye faaliyeti, Pekin yönetiminin, adacıkların yakınına yerleştirdiği şamandırayı kaldırdığını duyurmasının hemen ardından gerçekleşti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, şamandıranın hidrometeorolojik gözlem amaçlı olduğunu ve faaliyetini tamamlayarak yerinden kaldırıldığını bildirdi.

Doğu Çin Denizi Anlaşmazlığı

Japonya'nın "Senkaku", Çin'inse "Diaoyü" olarak adlandırdığı adacıklar, her iki ülke tarafından tarihsel egemenlik alanı olarak görülmektedir. Japonya, bu adacıkları Tayvan Adası'na kadar uzanan Ryukyu ada zincirinin bir parçası olarak nitelendiriyor ve adacıklar, halen Tokyo'nun fiili kontrolü altında bulunuyor.

En büyük adacığın yüzölçümü 4,3 kilometrekare olup, yerleşime imkanı vermeyen kayalıklarla kaplıdır. Bu adacıklar üzerindeki anlaşmazlık, zaman zaman iki ülke arasında ciddi gerilimlere yol açmaktadır.

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