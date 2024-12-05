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Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japon Balıkçı Teknesini Uzaklaştırdı

Çin, Doğu Çin Denizi'nde ihtilaflı sularda bulunan Japon balıkçı teknesini uzaklaştırarak ulusal egemenliğini koruduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:03
Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japon Balıkçı Teknesini Uzaklaştırdı

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Çin, Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın Senkaku olarak adlandırdığı, Çin'in ise Diaoyü dediği ihtilaflı adacıkların çevresinde bulunan Japon balıkçı teknesini uzaklaştırdığını duyurdu.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün, yaptığı açıklamada, JAPON teknesine yasal olarak uyarılarda bulunulduğunu ve gerekli kontrol tedbirlerinin uygulanarak teknenin bölgeden dışlandığını belirtti.

Liu, Japon gemisinin Diaoyü adalarının çevresinde yasa dışı olarak bulunduğu gerekçesiyle uzaklaştırıldığını ifade etti. Ayrıca, bu adaların Çin toprağı olduğunu savunarak, Japonya’ya bu tür "yasa dışı" faaliyetlerine son verme çağrısında bulundu.

Sözcü, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini, denizlerdeki haklarını ve çıkarlarını korumak için kanun koruma operasyonlarına devam edeceğini vurguladı.

Doğu Çin Denizi Anlaşmazlığı Hakkında Bilgiler

Japonya ve Çin, Senkaku ve Diaoyü adacıklarını tarihi ve hukuki nedenlerle kendi egemenlik alanları olarak görmektedir. Japonya, bu adacıkları, Tayvan Adası'na kadar uzanan Ryukyu ada zincirinin parçası olarak değerlendirirken, bu bölge hâlâ Tokyo’nun fiili kontrolü altındadır.

Adacıkların en büyüğü yalnızca 4,3 kilometrekarelik bir alana sahip olup, yerleşime uygun olmamaları dolayısıyla uzun yıllardır süregelen bu anlaşmazlığın çözümü için yoğun diplomatik çabalar sürmektedir.

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