Çin doğumlu Avusturyalı yazar Yang Hengjun, casusluk suçlamasıyla idama mahkum edildi

Çin mahkemesi, casuslukla suçlanan yazar Yang Hengjun'a idam cezası verdi. Yang, 2019'da Guangzhou havalimanında gözaltına alınmıştı. Demokrasi yanlısı blog yazarı Yang, Çin doğumlu bir Avustralya vatandaşıdır.

Çin doğumlu Avusturyalı yazar Yang Hengjun, casusluk suçlamasıyla idama mahkum edildi
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Çin'de yargılanan yazar Yang, 2019'da casuslukla suçlanarak gözaltına alınmıştı. Avustralya hükümeti, Çin asıllı Avustralya vatandaşı olan yazarı bırakmaları için başvuruda bulunmuştu. Ancak mahkeme, Yang'a idam cezası kararı verdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, mahkeme kararına "acı" ve "korkunç" dedi. Wong, hükümetin kararı kabul etmeyeceğini ve sert bir tepki göstereceğini belirtti. Wong, "Avustralyalılar Yang'ın ailesiyle yeniden bir araya gelmesini istiyor." diye yazdı. Yang'ın idam cezasının, iyi davranıştan dolayı ömür boyu hapse dönüştürülmesi mümkün.

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