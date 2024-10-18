DOLAR
34,25 -0,46%
EURO
37,19 -0,32%
ALTIN
2.988,89 -1,21%
BITCOIN
2.322.091,74 -1,26%

Çin, Dünyanın En Büyük Nötrino Dedektörünü İnşa Ediyor

Çin, nötrino parçacıklarını tespit etmek için dünyanın en büyük dedektörünü inşa ediyor. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 13:53
Çin, Dünyanın En Büyük Nötrino Dedektörünü İnşa Ediyor

Çin'in Dev Nötrino Gözlemevi

Çin, "hayalet parçacık" olarak bilinen atom altı nötrinoları tespit etmek amacıyla dünyanın en büyük temel parçacık dedektörünü inşa ediyor. Bu dedektör, "Ciangmın Yer Altı Nötrino Gözlemevi" (JUNO) adı altında hayata geçiriliyor.

Gözlemevinin Özellikleri

Dünyanın en büyük parçacık tespit cihazı olma hedefiyle inşa edilen bu dev dedektör, Guangdong eyaletinde, granit kaplı tepenin 700 metre derinliğinde yer alıyor. 35.4 metre çapında ve 12 katlı bir apartman yüksekliğinde olan bu akrilik küre, bilimsel araştırmalar için büyük bir olanak sağlayacak.

Proje Gelişimi ve Hedefler

2015 yılı itibarıyla Çin Bilimler Akademisi (CAS) ve Guangdong eyalet yönetimi tarafından inşaatına başlanan JUNO, son aşamalara ulaşmış durumda. Gözlemevinin tamamlanmasının ardından, Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü (IHEP) bilim operasyonlarını yürütmeyi üstlenecek. Bu tesisin 2025 yılı Ağustos ayında tamamen operasyonel hale getirilmesi hedefleniyor.

Nötrino Araştırmaları

JUNO, yakınlardaki Yangciang ve Tayşan nükleer enerji santrallerinden gelen nötrino parçacıklarının hareketlerini inceleyecek. Böylece, parçacıkların birbirine dönüşmesini sağlayan nötrino salınımı adı verilen olayı anlamak üzere kapsamlı araştırmalar yapılacak. Fizikte kütlesinin olmadığı varsayılan nötrinolar arasındaki kütle alışverişleri gibi pek çok bilinmeyeni aydınlatmayı amaçlayan bu proje, yeni deneysel fiziğin kapılarını aralamak için çok önemli bir adım olacak.

İLGİLİ HABERLER

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas'tan Şok Açıklama: Yahya Sinvar Öldürüldü
2
Yenidoğan Çetesi Davasında İki Hastanenin Faaliyetleri Askıya Alındı
3
Milli Beraberlik Partisi'nden Uyuşturucu Operasyonuna İtiraz
4
AYM Başkanı Kadir Özkaya'dan HDP Kapatma Davasına İlişkin Açıklamalar
5
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 6 Ölü
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstihdam Açıklaması
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üretim ve Altyapı Vurgusu

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor