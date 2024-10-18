Çin, Dünyanın En Büyük Nötrino Dedektörünü İnşa Ediyor

Çin'in Dev Nötrino Gözlemevi

Çin, "hayalet parçacık" olarak bilinen atom altı nötrinoları tespit etmek amacıyla dünyanın en büyük temel parçacık dedektörünü inşa ediyor. Bu dedektör, "Ciangmın Yer Altı Nötrino Gözlemevi" (JUNO) adı altında hayata geçiriliyor.

Gözlemevinin Özellikleri

Dünyanın en büyük parçacık tespit cihazı olma hedefiyle inşa edilen bu dev dedektör, Guangdong eyaletinde, granit kaplı tepenin 700 metre derinliğinde yer alıyor. 35.4 metre çapında ve 12 katlı bir apartman yüksekliğinde olan bu akrilik küre, bilimsel araştırmalar için büyük bir olanak sağlayacak.

Proje Gelişimi ve Hedefler

2015 yılı itibarıyla Çin Bilimler Akademisi (CAS) ve Guangdong eyalet yönetimi tarafından inşaatına başlanan JUNO, son aşamalara ulaşmış durumda. Gözlemevinin tamamlanmasının ardından, Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü (IHEP) bilim operasyonlarını yürütmeyi üstlenecek. Bu tesisin 2025 yılı Ağustos ayında tamamen operasyonel hale getirilmesi hedefleniyor.

Nötrino Araştırmaları

JUNO, yakınlardaki Yangciang ve Tayşan nükleer enerji santrallerinden gelen nötrino parçacıklarının hareketlerini inceleyecek. Böylece, parçacıkların birbirine dönüşmesini sağlayan nötrino salınımı adı verilen olayı anlamak üzere kapsamlı araştırmalar yapılacak. Fizikte kütlesinin olmadığı varsayılan nötrinolar arasındaki kütle alışverişleri gibi pek çok bilinmeyeni aydınlatmayı amaçlayan bu proje, yeni deneysel fiziğin kapılarını aralamak için çok önemli bir adım olacak.