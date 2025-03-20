Çin, Dünyanın En Uzun Kuantum İletişimini Gerçekleştirdi

Çinli bilim insanları, uluslararası bir araştırma ekibi ile birlikte, Çin ve Güney Afrika arasında uydu aracılığıyla gerçekleştirilen 12 bin 900 kilometre mesafeli kuantum iletişimi ile tarihi bir başarıya imza attı. Bu gelişme, oldukça önemli bir rekor oluşu nedeniyle kuantum iletişim alanında büyük bir çığır açıcı olarak değerlendiriliyor.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Teknoloji ve Bilim Üniversitesinden araştırmacılar, bu deneyi Nature dergisinde yayımlanan sonuçlarla kanıtladı. Deneyde, Jinan-1 teknoloji test uydusu kullanılarak, Çin'deki yer istasyonundan Güney Afrika’daki yer istasyonuna gerçek zamanlı kuantum anahtar dağıtımı (QKD) gerçekleştirildi.

Bu çalışma ile birlikte, şifrelenmiş sinyallerin 12 bin 900 kilometre uzaklığa aktarılması sağlandı ve dünyanın en uzun mesafeli güvenli kuantum iletişimi gerçekleştirilmiş oldu. Bu deney, küresel ölçekte güvenli kuantum iletişimi potansiyelini göstermesi açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, araştırmacıların 2022'de 833 kilometrelik fiber optik kablo üzerinde kuantum anahtar dağıtımı gerçekleştirerek bu alanda bir rekor daha kırdığı hatırlanıyor.