Çin Emeklilik Yaşını Artırma Kararı Aldı

Çin, Emeklilik Yaşını Aşamalı Olarak Yükseltiyor

Çin'de, emeklilik yaşı sınırının erkeklerde 63'e, kadınlarda 58'e çıkacağına dair yasal bir düzenleme onaylandı. Bu değişiklik, Xinhua tarafından bildirildiği üzere, Çin'in yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi'nin Pekin'de gerçekleştirdiği iki aylık olağan toplantısında kabul edildi.

Yeni Düzenlemenin Detayları

Yapılan yasa değişikliğiyle, emeklilik yaş sınırı erkekler için 60'tan 63'e, beyaz yakalı kadınlar için 55'ten 58'e, mavi yakalı kadınlar için ise 50'den 55'e kadar kademeli olarak artırılacak. Bu düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 15 yıl boyunca her 5 yılda bir yaş sınırları yükselecek.

Demografik Değişim ve Nüfus Sorunları

2022'de nüfus düşüşü yaşayan Çin, yaşlanan bir topluma dönüşüyor ve çalışma çağındaki nüfusun oranı giderek azalıyor. Uzmanlar, 2035'e kadar 60 yaş üzeri nüfusun 400 milyona ulaşacağını öngörüyor.

Emeklilik Sisteminin Geleceği

Çin'deki çalışma çağındaki 16-59 yaş arasındaki nüfus 2010-2020 döneminde 40 milyon azalarak 879 milyona düştü. Ülke, emeklilik yaşı sınırının düşük seviyelerde kalmasının gelecekte iş gücündeki azalmanın etkilerini dengelemek için artırmayı hedefliyor.

Bugün Çin'de her bir emeklinin masrafları, 5 çalışandan gelen katkılarla karşılanıyor. Ancak, nüfusun yaşlanması ve azalmasıyla bu oran 2030 yılında 1'e 4, 2050 yılında ise 1'e 2 seviyesine düşmesi bekleniyor. Çin Bilimler Akademisi tarafından yapılan bir raporda, sosyal sigorta sisteminin açık verdiği ve mevcut kaynakların 2035 yılından itibaren tükenebileceği uyarısı yapıldı.