Çin, Filipinler'e Ait Uçağı Scarborough Sığı'ndan Uzaklaştırdı

Çin, Uçak İhlal İddiasıyla Filipinler'i Uyardı

Çin, Filipinler'e ait bir uçağı, Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasında tartışmalı olan Scarborough Sığı'ndan uzaklaştırdığını duyurdu.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün, yaptığı açıklamada, "C-208" tipi uçağın, Çinlilerin "Huangyan Adası" olarak adlandırdığı resifin hava sahasına yasa dışı girdiğini bildirdi. Liu, sahil güvenlik birimlerinin durumu titizlikle izlediğini ve hava aracını uyararak gerekli önlemi aldığını vurguladı.

Liu Dıcün, "Huangyan Adası, Çin'in tarihsel egemenliğine sahip olduğu bir bölgedir. Filipinlerin eylemleri, Çin'in egemenliğini ihlal etmekte ve potansiyel hava ile deniz kazası riskini artırmaktadır. Filipinler'i bu ihlallerine ve provokasyonlarına son vermeye çağırıyoruz," ifadelerini kullandı.

Scarborough Sığı Hakkında

Scarborough Sığı, üçgen biçimli ortasında lagün bulunan bir deniz bendi olup, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na yaklaşık 120 deniz mili (222 kilometre) mesafededir. Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin ise "Huangyan" ismini verdiği bu sığlık, iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarının odak noktasında yer alıyor.

2012'de yaşanan bir olayda, Filipinler Sahil Güvenliği, kaçak avlanma suçlamasıyla 8 Çin balıkçı gemisini alıkoymaya çalışmış, ancak Çin Sahil Güvenliği olaya müdahale ederek gerilimi artırmıştı. Bu olay sonrası Çin, Scarborough Sığı'nın kontrolünü ele geçirmiştir.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, bölgedeki ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana egemenlik ihtilaflarının merkezi haline gelmiştir. 1947'de yayımladığı harita ile Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunan Çin, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkelerle bu bölge üzerinde hak iddia etmektedir.

Çin'in bölgede ihtilaflı adalara üs inşa etmesi ve askeri varlık göstermesi, hem bölge ülkeleri hem de ABD tarafından eleştirilmektedir. Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında Filipinler'in başvurusu üzerine, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını tespit etmiştir.