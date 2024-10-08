Çin, Gazze'de Barış İçin Yeniden Ateşkes Çağrısında Bulundu

Çin'den Gazze'de Acil Ateşkes Çağrısı

Çin, Gazze'de devam eden çatışmaların ardından acil bir ateşkes ve iki devletli çözüm önerilerini yineledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 1-8 Ekim tarihindeki ulusal tatilin ardından gerçekleşen basın toplantısında, bölgedeki durumu değerlendirerek, Gazze'deki insani felaketin bir yılı geride bıraktığını vurguladı.

Mao, yıllardır süren saldırıların ciddi bir insan kaybına ve fötrye yol açtığını belirterek, bu durumun bölgedeki gerilimi artırdığını ifade etti.

Barış İçin Üç Adımlı İnisiyatif

Mao ayrıca, Çin'in Gazze'deki krizin çözümü için önerdiği üç aşamalı inisiyatifi de aktardı. Ateşkes ve insani yardım öncelikli adımlar arasında yer alırken, Filistinlilerin yönetimi ve iki devletli çözümün sağlanmasının da kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Uluslararası Barış Konferansı Çağrısı

Mao, Arap ve Yahudi halklarının uyum içinde yaşayabilmesi için geniş kapsamlı bir uluslararası barış konferansının düzenlenmesini önerdi. Filistin ve İsrail'in bir arada var olduğu iki devletli çözüm için yol haritasının belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Son Durum ve Kaybı Veriler

7 Ekim 2023'te yaşanan saldırılardan bu yana, İsrail ordusu yaklaşık 41,965 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 97,590 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 744 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bu süreçte bölgedeki insani kriz derinleşirken, halkın korunması ve barış sürecinin sağlanması öncelikli bir hedef olarak ortaya çıkıyor.