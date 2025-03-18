Çin, Gazze'de Sürekli Ateşkes Çağrısında Bulundu

Çin, Gazze'deki ateşkesin sürekli ve etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:49
Çin, Gazze'de Sürekli Ateşkes Çağrısında Bulundu

Çin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ateşkesin sürekli ve etkin bir şekilde uygulanması için çağrıda bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, AA muhabirinin, İsrail'in ateşkesi bozarak başlattığı ve çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda sivilin ölümüne yol açan saldırılara ilişkin sorusunu yanıtladı.

Sözcü Mao, Çin'in İsrail ile Filistin arasındaki durumu yakından izlediğini belirterek, "Umarız tüm taraflar ateşkes anlaşmasının sürekli ve etkin bir şekilde uygulanmasını samimi şekilde teşvik eder." dedi.

Mao, gerilimi yükseltecek ve daha büyük bir insani felakete yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

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