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Çin Gemisinin Baltık Denizi'ndeki Boru Hattına Verdiği Zarar

Çin'in 'NewNew Polar Bear' gemisi, Baltık Denizi'nde doğal gaz boru hattına hasar verdiğini kabul etti.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 18:06
Çin Gemisinin Baltık Denizi'ndeki Boru Hattına Verdiği Zarar

Çin Gemisi, Baltık Denizi'ndeki Boru Hattına Hasar Verdi

Pekin yönetimi, Çin'e ait bir konteyner gemisinin Baltık Denizi'ndeki doğalgaz boru hattına kazara hasar verdiğini kabul etti.

Olayın Detayları

The South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Çin'in "NewNew Polar Bear" adlı konteyner gemisi, Finlandiya ile Estonya arasındaki "BalticConnector" doğal gaz boru hattında hasara yol açtı.

Yürütülen Soruşturma

Çinli yetkililerin gerçekleştirdiği iç soruşturmanın sonuçları rapor halinde kamuoyuna açıklandı. Raporda, geminin hasarının güçlü bir fırtına sonucunda meydana gelen bir kaza olduğu iddia edildi.

Ayrıca, Finlandiya ve Estonya'nın cezai soruşturma çerçevesinde konuyla ilgili yetkililere raporun iletildiği bildirildi.

Polisin Açıklaması

Finlandiya polisi, Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, "NewNew Polar Bear" gemisine ait bir çapanın, Estonya ile Finlandiya arasındaki boru hattının bir kısmını parçaladığını kaydetti.

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