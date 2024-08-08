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Çin, Güney Çin Denizi'nde 100 Milyar Metreküplük Doğal Gaz Rezervi Keşfetti

Hainan Adası açıklarında, Çin 100 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:30
Çin, Güney Çin Denizi'nde 100 Milyar Metreküplük Doğal Gaz Rezervi Keşfetti

Çin, Güney Çin Denizi'nde Büyük Bir Keşif Yaptı

Çin, Hainan Adası'nın güneybatısında bulunan tartışmalı Güney Çin Denizi'nde 100 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu.

CNOOC'den Açıklama

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Hainan Adası açıklarındaki sondaj çalışmaları sonucunda bu yeni rezervin bulunduğunu belirtti. “Haina Adası açıklarındaki rezerv, ulusal makamlarca onaylanmış olup, toplamda 100 milyar metreküpten fazla olduğu ifade edilmiştir.”

Deniz Derinliği ve Rezervin Özellikleri

Bu rezerv, deniz derinliği ortalama 1500 metre olan bölgede, tabanın 210 metre altında yer almakta. Geçtiğimiz mart ayında ise Çin, ülkenin kuzeydoğusundaki Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfetmişti.

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