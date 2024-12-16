Çin, Guovang Takımuydu Ağı'nın İlk Uydularını Uzaya Fırlattı

Çin, Guovang Takımuydu Ağı Projesinin İlk Aşamasını Tamamladı

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde oluşturduğu Guovang takımuydu ağı projesinin ilk uydularını uzaya göndermeyi başardı. Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre, bu uydular, Yüencıng-2 isimli başlıkla donatılmış Long March-5B roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Fırlatma işlemi, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 552'nci başarılı taşıma görevi olarak kaydedildi.

Guovang Projesinin Amacı

Guovang, Çince’de “ulusal ağ” anlamına gelmektedir. Bu proje, 2020 yılında Çin’in Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne (ITU) geniş bir takımuydu ağı kurma başvurusuyla gündeme gelmiştir. Proje, Amerika Birleşik Devletleri’nin SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip bir global uydu internet ağı oluşturmayı hedefliyor.

Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi tarafından yürütülen ve Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) ana yüklenici olan bu projede, toplamda 13 bin uydu yerleştirilmesi planlanıyor. Ancak, ITU düzenlemeleri gereği, bu takım uydu ağının yüzde 10'unu yani 1300 uydunun 2029 sonuna kadar, yüzde 50'sini oluşturan 6500 uydunun ise 2035 yılına kadar yörüngeye konumlandırması gerekiyor.

Çienfan Projesi ve Uzay Enkazı Tartışmaları

Çin'in ayrıca, Çienfan (Uzay Yelkeni) olarak adlandırılan başka bir takım uydu ağı projesi de mevcut. Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen bu projeyle, Alçak Yer Yörüngesi'nde 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan bir mega takım uydu ağı kurulması hedefleniyor. Çienfan projesinin ilk fırlatışı 6 Ağustos, ikincisi 15 Ekim ve üçüncüsü ise 5 Aralık’ta gerçekleştirildi.

Takım uydu ağlarının, Alçak Yer Yörüngesi'nde yaratabileceği sıkışıklık ve uyduların ömrünü doldurduktan sonra ortaya çıkabilecek uzay enkazı sorunları sıkça tartışılan konular arasında yer alıyor.