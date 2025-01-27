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Çin, Hastalık Endişesiyle Hayvansal Ürün İthalatını Yasakladı

Çin, hastalık riski nedeniyle çeşitli ülkelerden hayvansal ürün ithalatını yasakladı. İthalat durdurulan ülkeler arasında Afrika, Asya ve Avrupa yer alıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 18:11
Çin, Hastalık Endişesiyle Hayvansal Ürün İthalatını Yasakladı

Çin'den Hayvansal Ürün İthalatına Yasak!

Çin, hastalık riski gerekçesiyle bazı Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinden hayvansal ürünlerin ithalatını yasakladığını duyurdu. Bu karar, Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından yapılan resmi bir açıklama ile bildirildi.

Etkilenen Ülkeler

Yasaktan etkilenen ülkeler arasında şunlar yer alıyor:

  • Gana
  • Somali
  • Eritre
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • Nijerya
  • Tanzanya
  • Mısır
  • Katar (Orta Doğu)
  • Doğu Timor (Güneydoğu Asya)
  • Bulgaristan (Avrupa)

Bu ülkelerden koyun, keçi, kanatlılar ve çift toynaklı hayvanlara ait ürünlerin ithalatı durdurulmuş durumda. Ayrıca, Filistin, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş gibi ülkelerden gelen koyun ve keçi ürünleri ile Almanya'dan getirilen çift toynaklı hayvanlara ait işlenmiş veya işlenmemiş ürünlerin de ithalatı yasaklanmıştır.

Neden Bu Karar Alındı?

Alınan yasak kararının ardındaki neden, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan duyurular. Bu duyurularda, söz konusu ülkelerde koyun çiçeği, keçi çiçeği ve şap gibi salgın hayvan hastalıklarının varlığına dikkat çekildi.

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