Çin, Hastalık Endişesiyle Hayvansal Ürün İthalatını Yasakladı

Çin'den Hayvansal Ürün İthalatına Yasak!

Çin, hastalık riski gerekçesiyle bazı Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinden hayvansal ürünlerin ithalatını yasakladığını duyurdu. Bu karar, Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından yapılan resmi bir açıklama ile bildirildi.

Etkilenen Ülkeler

Yasaktan etkilenen ülkeler arasında şunlar yer alıyor:

Gana

Somali

Eritre

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Nijerya

Tanzanya

Mısır

Katar (Orta Doğu)

(Orta Doğu) Doğu Timor (Güneydoğu Asya)

(Güneydoğu Asya) Bulgaristan (Avrupa)

Bu ülkelerden koyun, keçi, kanatlılar ve çift toynaklı hayvanlara ait ürünlerin ithalatı durdurulmuş durumda. Ayrıca, Filistin, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş gibi ülkelerden gelen koyun ve keçi ürünleri ile Almanya'dan getirilen çift toynaklı hayvanlara ait işlenmiş veya işlenmemiş ürünlerin de ithalatı yasaklanmıştır.

Neden Bu Karar Alındı?

Alınan yasak kararının ardındaki neden, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan duyurular. Bu duyurularda, söz konusu ülkelerde koyun çiçeği, keçi çiçeği ve şap gibi salgın hayvan hastalıklarının varlığına dikkat çekildi.