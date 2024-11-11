Çin, İlk Nükleer Tahrikli Uçak Gemisi İçin Reaktör İnşa Ediyor

Çin'in Nükleer Tahrikli Uçak Gemisi Projesi İlerlemede

Son yayımlanan raporlar, Çin'in, ülkenin ilk nükleer enerjili uçak gemisi için karada nükleer reaktör inşa ettiğini öne sürüyor. Bu iddia, uydu görüntüleri ve hükümet belgeleri üzerinden gerçekleştirilen detaylı bir araştırmaya dayanmaktadır.

Araştırmanın Detayları

ABD'nin California eyaletindeki Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü araştırmacıları, Çin'in silah amaçlı plütonyum veya trityum üretmek üzere bir reaktör inşa ettiğine dair şüpheler doğrultusunda Sıçuan eyaletindeki dağlık alanlarda incelemelerde bulundu. Elde edilen uydu görüntüleri ve proje ihaleleri ile birlikte personel dosyalarındaki belgeler, araştırmacılara önemli veriler sağladı.

Bu bağlamda, uzmanlar, Çin Nükleer Güç Enstitüsü'nün kontrolündeki bir tesiste, "Base 909" olarak bilinen bir bölgedeki prototip nükleer reaktörün inşa edildiğini belirtiyor.

Çin'in Uçak Gemisi Kapasitesi

Nükleer tahrikli uçak gemileri, şu ana kadar yalnızca Fransa ve ABD donanmasında bulunmaktayken, Çin'in halihazırda 3 adet uçak gemisi mevcuttur. Bunun yanı sıra, mart ayında dördüncü uçak gemisini inşa edeceklerini doğrulayan Pekin, bu geminin nükleer güçle çalışıp çalışmayacağı konusunda net bir açıklama yapmamıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.