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Çin'in Cielong-3 Roketi ile 8 Uydu Fırlatıldı

Çin, denizden Cielong-3 roketi ile 8 uyduyu uzaya göndermeyi başardı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:41
Çin'in Cielong-3 Roketi ile 8 Uydu Fırlatıldı

Çin'in Cielong-3 Roketinin Başarıyla Fırlatışı

Çin, ticari uzay taşımacılığı alanında önemli bir adım atarak, Cielong-3 (Akıllı Ejder) isimli roketiyle denizden 8 uydu fırlattı. Bu başarı, Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre, uydu fırlatmalarının Sarı Deniz kıyısındaki Hayyang şehrinin açıklarındaki bir deniz platformundan gerçekleştirildiğini belirtti.

Cielong-3'ün Teknik Özellikleri

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi’ne (CALT) bağlı olan Çin Roket Şirketi tarafından geliştirilen Cielong-3, 500 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1,5 ton yük taşıma kapasitesine sahip.

Roket, 31 metre uzunluğunda ve 2,65 metre çapında olup, 140 kilogram ağırlığında katı yakıtlı bir yapıdadır. Dört aşamalı bir ateşleme mekanizmasına sahip olan roketin, ticari uydu taşımacılığı pazarındaki artan talebe karşılık vermesi ve fırlatma maliyetlerini kilo başına 10 bin doların altına indirmesi bekleniyor.

Geçmiş Başarılar ve Gelecek Planları

Çin Roket Şirketi, daha önce geliştirdiği Cielong-1 roketi ile 2019 yılında Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 3 uydu fırlatmayı başarmıştı. Cielong-1, 200 kilogram taşıma kapasitesine sahipti. Şu anda, şirketin gelecekteki projeleri arasında Cielong-4 roketinin, 2,5 ton taşıma kapasitesi ile uzaya gönderilmesi planlanmaktadır.

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Çin'in Cielong-3 Roketi ile 8 Uydu Fırlatıldı

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